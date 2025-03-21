¾®Ìî¿Æó¤¬¶Ã¤¡ÖÊÌ³Ê¡×¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿ôÃÍ¤ï¤º¤«¡È2/7¡É¤ËÃ¦Ë¹¡Ä¡ÖÁêÅö¤¹¤´¤¤¤³¤È¡×
WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÂ¾¹ñ¤ò°µÅÝ¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·èÄê
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï3·î20Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè7Àï¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ò2-0¤Ç²¼¤·¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿2ÅÙ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½MF¾®Ìî¿Æó¤Ï¡Öº£²ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÊÌ³Ê¡×¤È¸½ºß¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾21Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF³ùÅÄÂçÃÏ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤ËÆ±42Ê¬¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬º¸Â¤Î±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£2-0¤Ç¾¡Íø¤ÇCÁÈ2°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï1998Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤«¤é8Âç²ñÏ¢Â³8²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ½ªÍ½Áª7»î¹ç¤Ç6¾¡1Ê¬¡£24ÆÀÅÀ2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Â¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¸·¤·¤¤¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾®Ìî»á¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡ÖÁêÅö¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤é¤»¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¤ÎÅ´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÇWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸½ºß¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÊÌ³Ê¡×¤È¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤¬ÎòÂå¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë