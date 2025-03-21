ËÌ³¤Æ»¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿à¥¢¥Õ¥Ì¥óá¤¬¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¡¡ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤ÎË¤«¤µ¤Ë8000¿ÍÇ®»ëÀþ¡ÖºÇ¹â¡×¡ÖÌ´¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×
ËÌ³¤Æ»¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡£
¤ª²Û»ÒÂç¹¥¤J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯ÅÙ¤Ë¶õ¹Á¤ÇÂçÎÌ¤Ë¤ª²Û»Ò¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÊª»ºÅ¸¤ä¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢²¿¤âÇã¤ï¤º¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È......¡£
¤½¤ó¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¿Ô¤¯¤·¤ÎËÌ³¤Æ»ÌÃ²Û¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤
·è¹Ô¤»¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
ËÌ³¤Æ»ÌÃ²Û¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£
¤ª»®¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê
µã¤¯µã¤¯Äü¤á¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç
¾è¤»¤ëÊª¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÌµ¸Â¡£
¹¬¤»¡Ê¡õ¥«¥í¥ê¡¼¡Ë¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
2025Ç¯3·î18Æü¡¢ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÊUHB¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖËÌ³¤Æ»¥´¥Ï¥Ã¥È¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3ÃÊ¤Î¥±¡¼¥¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»ÌÃ²Û¤¿¤Á¡£
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Öµã¤¯µã¤¯Äü¤á¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡×
1ÈÖ¾å¤ÎÃÊ¤Ë¤Ï¡¢Ìø·î¡Ê²ÏÅì·´²»¹¹Ä®¡Ë¤Î¡Ö»°ÊýÏ»¡×¡¢»°À±¡ÊÆÑ¾®ËÒ»Ô¡Ë¤Î¡Ö¤è¤¤¤È¤Þ¤±¡×¡¢Ï»²ÖÄâ¡ÊÂÓ¹»Ô¡Ë¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥»¥¤¥Ð¥¿¡¼¥±¡¼¥¡×¤È¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¡×¡£
2ÃÊÌÜ¤Ë¤ÏÀé½©°Ã¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤Î¡Ö»³¿ÆÌì¡¡¤æ¤¤À¤ë¤Þ¡×¡¢Ï»²ÖÄâ¡ÊÂÓ¹»Ô¡Ë¤Î¡ÖÀã¤ä¤³¤ó¤³¡×¡¢ÀÐ²°À½²Û¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤Î¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¡¢¤¤Î¤È¤ä¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤Î¡Ö»¥ËÚÇÀ³Ø¹» ËÌ³¤Æ»¥ß¥ë¥¯¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡£
¤½¤·¤Æ3ÃÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ËÌ²ÛÏ°¡Êº½Àî»Ô¡Ë¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»³«Âó¤ª¤«¤¡×¡¢ºä±ÉÍÜ¿©ÉÊ¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤Î¡Ö¤·¤ªA»ú¥Õ¥é¥¤¡×¡¢¥í¥¤¥º¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤Î¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡£
¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ª¤¤¤·¤¤¥ä¥Ä¡¢¤¤¤Ä¤«¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥ä¥Ä¡£¤É¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¤«¡©¡¡¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤ÊÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï19Æü¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¥´¥Ï¥Ã¥È¡×¤ÎXÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ê¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¦¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤Îà¥´¥Ï¥Ã¥Èá¤Ê¥³¥È¤ä¥â¥Î¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡ÖËÌ³¤Æ»¥´¥Ï¥Ã¥È¡×¡£UHB¤ÇÉÔÄê´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÌÇÂ¿¤ËÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤ÇÊüÁ÷¤¬Ìµ¤¤»þ´ü¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë´Ø·¸¤»¤º¤È¤âËÌ³¤Æ»ºß½»¡¦½Ð¿È¤Î³§ÍÍ¤äËÌ³¤Æ»¤¬¤ª¹¥¤¤ÊÊý¡¹¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë±ï¤¬Ìµ¤¤¤Î¤ËÅöÈÖÁÈ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ËËÌ³¤Æ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿§¡¹¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²æ¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³§ÍÍ¤Ë¤â¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ý¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î±¿ÍÑ¤ÎÃæ¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÌÃ²Û¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬¿Í¡¹¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ö¡Ø¤½¤ì¤é¤ò½¸¤á¤Æ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ê¡õ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢·Ð°Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¥´¥Ï¥Ã¥ÈXÃ´Åö¼Ô¡Ë
ËÌ³¤Æ»ÌÃ²Û¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¼Â¹Ô¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ2·î17Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¥´¥Ï¥Ã¥È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÁÈ¤ß¹þ¤à¾å¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊª¤Ê¤É¤¢¤ì¤ÐÀ§Èó¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤ä°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢±öÌ£¤ä´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤ÆÃ´Åö¼Ô¤¬¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¡¢Çã¤¤½¸¤á¡¢´°À®¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤À¡£
¤¹¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤êÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Êµ¤¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë¤Ï²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª²Û»Ò¤òËÜÅö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤È...»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¥´¥Ï¥Ã¥ÈXÃ´Åö¼Ô¡Ë
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µã¤¯µã¤¯Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â·ë¹½¹ë²Ú¤Ê¤Î¤ËÂ¾¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»ÌÃ²Û¡¢ËÉÙ¤¹¤®¤ë......¡ª
¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌÃ²Û¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¼Â»Ü
ËÌ³¤Æ»¥´¥Ï¥Ã¥ÈXÃ´Åö¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿...¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¡Ö¤·¤ì¤Ã¤È½àÈ÷¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÀ¼ÒÆâ¤Î¡¢¼ç¤ËÀèÇÚÊý¤«¤é¤Î¤È¤Æ¤â¹¥°ÕÅª¤Ê»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤¿¤Ê¡¼¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¼ÒÆâ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤àËÌ³¤Æ»ÌÃ²Û¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼á¤ÏX¾å¤Ç¤â8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê20ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤â¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¥³¥ì¼«Ê¬¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤¡ ¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥ì¥Ã¥ÈÉ¬¿Ü¤Ç¤·¤ç¡¢¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤âÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡¡¤¢¡¢¤¢¤ÈÂçÊ¿¸¶¤â¡ª¡ª¡×
¡Ö¤É¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¥ä¥Ä¡¡¥Þ¥ë¥»¥¤¥Ð¥¿¡¼¥±¡¼¥¤È¤«ºÇ¹â¤Î¥Æ¥£¡¼¥Õ¡¼¥É¡×
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¡Ì´¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×
¡Ö¤è¤¤¤È¤Þ¤±¤«¤é¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¡¢¡¢»ä¤Ê¤é¡×
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊªÂ¿¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡©¡×
¡Ö¤³¤ì³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤ä¤ë¤È³Ú¤·¤½¤¦¡×
³§¤µ¤ó¤¬àËÌ³¤Æ»ÌÃ²Û¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼á¤äàÃÏ¸µ¤ÎÌÃ²Û¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼á¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤µ¤»¤ë¡©