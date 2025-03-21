¡ÖÃÇ¼ò¤³¤½µæ¶Ë¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡×¼ò¿»¤êºî²È¤¬¸À¤¤ÀÚ¤ë¥ï¥±¤¬ÀµÏÀ¤¹¤®¤Æ¡¢¤°¤¦¤Î²»¤â½Ð¤Ê¤¤
Ä¹Ç¯¤Î¼ò¿»¤êÀ¸³è¤«¤é¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ºî²È¤ÎÈõ¸ýÌÀÍº»á¤¬¡¢61ºÐ¤Ç¤Ä¤¤¤ËËÜµ¤¤ÇÃÇ¼ò¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢°Û¾ï¤Ê¿²´À¤äÉÔÌ²¤È¤¤¤Ã¤¿¶ØÃÇ¾É¾õ¤ä¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¤ÏÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÇ¼òÀ¸³è¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤Ï¡©ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Èõ¸ýÌÀÍº¡Ø¤Î¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ ¼ò¿»¤êºî²È¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÃÇ¼ò¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê»³¤ÈÞäÃ«¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï
Àå¤Î´¶³Ð¤òÆß¤é¤»¤Æ¤¤¤¿!?
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ«Ãë¤Î2¿©¤ò½ü¤¡¢Í¼¿©¤Ï¾ï¤Ë¼ò¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ò¤ÏÎÁÍý¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëºÇ¹â¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆùÎÁÍý¤Ë¤ÏÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¢µû¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇò¥ï¥¤¥ó¤«ÆüËÜ¼ò¤À¤Ê¤É¤È·è¤á¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤ÆÆÝ¤ß¿©¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤ÈÎÁÍý¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¤â°û¼ò¤Î¤Û¤¦¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤â¤Ò¤¿¤¹¤éÆÝ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÃÇ¼ò¤ò¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ò¤Î¤»¤¤¤ÇÎÁÍý¤ÎËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¡£
¡¡¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÀå¤Î´¶³Ð¤òÆß¤é¤»¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÇ¼ò¸å¤Ë¡¢¤¦¤Á¤ÎÈª¤Ç³Ï¤ì¤¿ÌµÇÀÌô¤ÎÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¼Â¤ËÈþÌ£¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â±ö¸ÕÜ¥¤ä¾ßÌý¡¢¥½¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤ó¤Æ»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀå¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤à¤·¤íÇöÌ£¤Î¤Û¤¦¤¬ÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÆÝ¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢Í¼¿©»þ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤º¡¢¤ª¤«¤º¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¼ò¤òÆÝ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÅü¼ÁÀ©¸Â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¯¤éÂ³¤±¤Æ¤â¡¢¤Á¤Ã¤È¤âÁé¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢¼ò¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤ÏÍ¼¿©»þ¤âÆ²¡¹¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ò¤ÎÅü¼Á¤òÀÝ¼è¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢¤´ÈÓ¤â¤ª¤«¤º¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¡£
¡¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂÀ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤·¡¢¤à¤·¤íÂÎ»éËÃ¤¬¾¯¤·¸º¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤ÎìÔÆù¤¬¤ä¤ä¼è¤ì¡¢¥º¥Ü¥ó¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¹¦¤Ò¤È¤Ä¤Ö¤ó¤æ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ê¤É¡¢³°¤Ç°û¿©¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢Å¹¤Ç½Ð¤¹ÎÁÍý¤Ï¤ä¤äÇ»¤¤¤á¤ËÌ£¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤ÎÀå¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÄ´Ì£ÎÁ¤ò²á¾ê¤Ë»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃÇ¼ò¸å¤Ë´ÅÌ£¤Î²÷³Ú¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇ¾Æâ¤Ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤À¡£¿Í¤Ï¤È¤ê¤ï¤±»éËÃÊ¬¤ÈÅüÊ¬¤òÈþÌ£¤¤¤È´¶¼õ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È²¿¤«¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ò¤âÃÇ¤Á¡¢ÅüÊ¬¤â¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Á¤È¸ý¼ä¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë