中国のEVメーカーであるBYDが、最大500kWで充電するテスラのスーパーチャージャーの2倍である1000kW(1MW)で充電し、ガソリンを給油するのと同じくらいスピーディーにEVを充電できるようになる新しい充電システム「Super e-Platform」を発表しました。BYDによると、充電電力でメガワット単位を達成したのは、BYDが業界初とのことです。Chinese EV maker BYD says fast-charging system could be as quick as filling up a tank | Electric, hybrid and low-emission cars | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2025/mar/18/byd-ev-fast-charging-system-petrol-fuel-speedBYD's shares rally after rolling out new technology it claims charges EVs in five minuteshttps://www.cnbc.com/2025/03/18/byd-shares-surge-after-ev-giant-announces-new-fast-charging-technology.htmlBYDの創業者である王伝福氏は2025年3月17日に、深セン本社からライブ配信されたイベントで、BYDの2つの新モデル「Han(漢) L」と「Tang(唐) L」は1000kWのピーク充電電力を受け取ることができ、5分間の充電で500km走行できると発表しました。比較すると、テスラの新しいスーパーチャージャー対応車は最大500kWの給電により15分間で最長270km走行し、メルセデス・ベンツが2025年3月に発表したEVである新型CLAは10分以内の充電で最長325km走行することが可能とのこと。王氏はイベントで「究極のソリューションは、EVの充電をガソリン車の給油と同じくらい速くすることです」と語りました。BYDによると、「Super e-Platform」に対応した2車種は中国で正式な先行販売が開始されているとのこと。BYDはまた、新しい充電プラットフォームに対応した超急速充電スタンド4000台を、中国全土に設置する予定としています。具体的な整備計画は明らかにされていませんが、BYD車のオーナーはこれまで他の自動車メーカーの充電施設や第三者が運営する公共の充電施設に依存してきました。発表を受けて、香港株式市場に上場されているBYDの株価は2025年3月18日に4.1%上昇し、史上最高額を更新したとのこと。これにより、BYDの株価は2025年初来で50%以上値上がりしています。中国の独立系自動車アナリストであるXing Lei氏は、BYDの新しいバッテリープラットフォームの技術的進歩は「驚異的」であり、海外の競合他社にとっては「悲痛」な展開だと評しました。そのあおりを特に大きく受けているのが、大手EVメーカーのテスラです。イギリスの大手紙・The Guardianは、「このBYDのニュースは、すでに苦戦しているテスラにとってさらに厳しい競争を浮き彫りにしています。テスラの株価は、マスク氏が欧州で極右運動を擁護し、トランプ政権の取り組みの一環として政府職員を大幅に削減したことを受けて急落しています」と指摘しました。伝えられるところによると、テスラの株価は18日に5.5%下落し、年初来では44%の急落を見せているとのことです。専門家は、将来的にガソリンと変わらない感覚で充電できるようになる充電システムにより、EVオーナーの行動にも変化が生じるだろうと予想しています。アドバイザリーサービス・Dunne Insightsの創業者兼CEOのマイケル・ダン氏は、海外メディアのCNBCに「EVの所有者で、バッテリーをゼロからフル充電する人はほとんどおらず、彼らはスマートフォンと同様に充電しています。ですから、『5分充電』はそうした行動を変える可能性があります」と述べました。