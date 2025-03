渡辺直美が自身のYouTubeに「【動転】レディー・ガガ様、襲来。」を更新。ガガのモノマネを続けて十数年の渡辺が、自身のチャンネルで念願のガガとの対談の様子を公開している。

動画が始まると、興奮状態の渡辺が「本日はもう凄いよ、凄いこと起きた! あのレディー・ガガ先生にインタビューできる、しかも対面でお話ができるということで、このNAOMI CLUBのYouTubeが選ばれました!!」と報告。出演理由について、「ガガの『Rain On Me』を、このYouTubeでパロディーやったの覚えてる? それきっかけだと思うんですけれども……」と経緯を説明。渡辺が「モノマネしてきましたから、本人に会う時はいつもの私よりもモノマネがいいんじゃないかと思って」と、ガガがグラミー賞を受賞した時と全く同じドレスやネックレスを全部一から作り、段ボールで作られたグラミー賞のトロフィーまで用意して、全身ガガになりきってインタビューへ挑むことに。

そして“ガガ仕様”となった渡辺の姿を見たガガは「Oh my… oh my… You look beautiful(なんて美しいの。すごく綺麗!)」と渡辺を迎え、「グラミー賞受賞おめでとうございます。スピーチスピーチ!」と早速ノリノリでイジるガガ。

改めて、渡辺は日本語でガガを紹介すると「ありがとう」と日本語で挨拶するガガ。渡辺が質問に入ろうとすると、ガガが手作りのネックレスに気づき、「全部再現されている。素晴らしい出来栄え! あなた本当に美しい」と改めて絶賛。

質問コーナーに突入すると、新曲「Abracadabra」のMVの話から始まり、知っている日本語の単語を聞かれたガガは「愛してます」と渡辺につぶやく。さらに渡辺は自分の一番大好きな日本語を教えますと言って「ワロタ」と教えると、すかさず「ワロタ」と返すガガ。クールにさりげなく「ワロタ」と言うガガのあまりのかっこよさに、渡辺は思わず大爆笑。アルバム『Mayhem』に込めた思いを語り、日本のファンへメッセージを送った後、最後は渡辺がよく使うワード「うにょ」を2人で連呼した。

インタビュー後、帰宅した渡辺は「改めて見てさ、『うにょ』って言ってたよ。しかもなんかノリノリじゃなかった? いろんなパターンの『うにょ』言ってくれたよね。伝説です」「すごいハッピーオーラ全開だったね! ガガ大先生」と感想を語った。

優しい雰囲気とサービス精神で、わずかな時間でも愛に溢れた対応を見せるガガのスターぶりが堪能できる動画になっていた。コメント欄には「ガガ様、喋るとほんとに聖母のような優しさを感じるよね」「ガガ様ってこんなかわいかったの?!!!!すき!!!!」「直美ちゃんも素敵」と2人の人柄を絶賛するコメントが寄せられた。

