ÎáÏÂ¤Î¿·²øÊª¡¦ÁðÌî¤¬µÏ¿¤º¤¯¤á¤Î½½Î¾£Ö¡Ä£´£¸Ç¯¤Ö¤ê£³¿ÍÌÜ²÷µó¡ÖÁá¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ì°Â¿´¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦½Õ¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡Ê£²£°Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë
¡¡½½Î¾¤Ï¿·½½Î¾¡¦ÁðÌî¤¬£±£²Ï¢¾¡¤Ç½éÍ¥¾¡¡££±£²ÆüÌÜ¤Ç¤Î½½Î¾Í¥¾¡¤Ï£´£¸Ç¯¤Ö¤ê¡££±¾ì½ê£±£µÆüÀ©¤¬ÄêÃå¤·¤¿£±£¹£´£¹Ç¯²Æ¾ì½ê°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢£³¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¡ÈÎáÏÂ¤Î¿·²øÊª¡É¤¬µÏ¿¤º¤¯¤á¤Î½½Î¾Í¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£ÁðÌî¤Ï£³ÇÔ¤Î£³¿Í¤¬¼¡¡¹¤ÈÇÔ¤ì¡¢¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤ÇÏµ²íÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö°Õ¼±¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤¿¡×¡£¶ÛÄ¥¤ÈÌÂ¤¤¤«¤éÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÇÃÙ¤ì¤Æ²¡¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ÆÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¹ë²÷¤Ê²¼¼êÅê¤²¡£¡Öº£¾ì½ê¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£Áá¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ì°Â¿´¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡£±£²ÆüÌÜ¤Ç¤Î½½Î¾Í¥¾¡·èÄê¤Ï¡¢£±¾ì½ê£±£µÆüÀ©¤¬ÄêÃå¤·¤¿£±£¹£´£¹Ç¯²Æ¾ì½ê°Ê¹ß¤Ç£¶£±Ç¯¶å½£¾ì½ê¤ÎÆâÅÄ¡Ê¸å¤ÎÂç´Ø¡¦Ë»³¡Ë¡¢£·£·Ç¯½Õ¾ì½ê¤Î¶×ÇµÉÙ»Î¤ËÂ³¤¤¤Æ£³¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï£²¥±¥¿¾¡Íø¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼«¿È¤Ç¤â¡ÖµÏ¿¤âºî¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç½ÐÍè²á¤®¡×¤È¶Ã¤¯¹¥Ä´¤Ö¤ê¤À¡££±£²Ï¢¾¡¤Ï¿·½½Î¾¤Î½éÆü¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤â¹¹¿·Ãæ¡£¼¡¤ÏÁ´¾¡¤ÇÎò»ËÅª²÷µó¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤ë¡£¡ÊÎÓ¡¡Ä¾»Ë¡Ë
¡¡¢¡ÁðÌî¡¡Ä¾ºÈ¡Ê¤¯¤µ¤Î¡¦¤Ê¤ª¤ä¡Ë£²£°£°£±Ç¯£¶·î£²£µÆü¡¢·§ËÜ¡¦±§ÅÚ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£³ºÐ¡££¶ºÐ¤ÇÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢Ê¸ÆÁ¹â¤«¤éÆüÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢£²£³Ç¯¤Ë³ØÀ¸²£¹Ë¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò½ÅÎÌµé¤ÇÍ¥¾¡¡£Â´¶È¸å¤Ë°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ËÆþÌç¡££²£´Ç¯²Æ¾ì½ê¤ËËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¡£½êÍ×£µ¾ì½ê¤Ç½½Î¾¾º¿Ê¡£ÆÀ°Õ¤Ï±¦»Í¤Ä¡¢´ó¤ê¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£±£´£¶¥¥í¡£