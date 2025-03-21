ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÂæÏÑ¤ÇÏ¢Æü°ìÌÌµéÊóÆ»¡ª ¸»Î®¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÁãÎ©¤Ã¤¿ÆóÅáÎ®¡×¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À
¡¡£Í£Ì£Â¤Ç¤â´õÂå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë»î¹ç¤ËÆüËÜÎóÅç¤¬Ï¢ÆüÊ¨¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï³¤¤òÅÏ¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë£Í£Ì£ÂÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍèÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÆÃÊÌ¼èºàÈÉ¡×¤òÊÔÀ®¡£¿·Ê¹¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢£±ÌÌµé¤Î°·¤¤¤ÇÂçÃ«¤Î³èÌö¤òÏ¢ÆüÂç¤¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£¤Ê¤¼ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Î¸»Î®¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¡¡
¡¡ÂæÏÑ¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó£´¼Ò¡¢Âç¼ê¥Í¥Ã¥È·Ï¥á¥Ç¥£¥¢£²¼Ò¤¬ÍèÆü¤·¤¿¤¬¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¼èºà¥Ñ¥¹¤ÎÈ¯¹Ô¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ò¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡££Í£Ì£Â¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÂæÏÑ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«¡£¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆóÅáÎ®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºßÈ´¤¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÈà¤ÏÂæÏÑ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ì¿Í¤ÏÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤Î°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÂçÃ«¿Íµ¤¤Ï²¿¤âº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌîµåÊóÆ»¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¿ÂæÏÑ¿Íµ¼Ô¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÁãÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¤«¤é¡£ÂæÏÑ¤Ç°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡£ÂçÃ«¤Ï¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÇÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Îµå»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£Åö½é¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤âÆóÅáÎ®¤Ë²ûµ¿Åª¤ÊÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÆóÅáÎ®¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£Êâ¤ß¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¤¡×¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÂæÏÑ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ëµé¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÍÛÂÒ¹Ý³°Ìî¼ê¡Ê£³£¸¡á¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë¤¬½êÂ°¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡£¾¡µ¡¤òÆ¨¤µ¤ºÀïÎ¬Åª¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂæÏÑ¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢Ãå¼Â¤Ë»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ì¿Íµ¤µåÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç£²£°£±£³Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÅö½é¤Ï²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ë»ê¤ëÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿ÂçÃ«¡£ÆüËÜ¹ñÌ±Æ±ÍÍ¤ËÌ´¤òÂ÷¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÇËÃÝ¤Î¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬à»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÃ«á¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç²¹¤«¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤âàÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«Áª¼êá¤À¤«¤é¤³¤½º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢º£¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÃ«Áª¼ê¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂæÏÑ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯àÂçÃ«°ì¶Ë½¸ÃæáÊóÆ»¡½¡½¡£Åìµþ¤Ë½¸·ë¤·¤¿ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¡¢ÆüÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤ºÇ®¤«¤Ã¤¿¡£