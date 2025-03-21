¡Úºå¿À¡Û¥Í¥ë¥½¥ó¤¬¤«¤ßÄù¤á¤ëÇØÈÖ¹æ42¤Î½Å¤ß¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡MLB¤Ç¤ÏÁ´µåÃÄ¤Ç±Êµ×·çÈÖ
¡¡ÆÃÊÌ¤ÊÇØÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î°Û¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¡£ºå¿À¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥óÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡Ö£´£²¡×¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë°ÕÌ£¤ò¤«¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Ì£Â¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Á´£³£°µåÃÄ¤ÇÇØÈÖ¹æ£´£²¤Ï±Êµ×·çÈÖ¡£¤³¤ì¤ÏÍ¿§¿Í¼ï¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÆ±¥ê¡¼¥°¤Ç¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢½é¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó»á¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿Á¼ÃÖ¤À¡£¡¡
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Í¥ë¥½¥ó¤â¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ê£Î£Ð£Â¤Ç¤Ï£´£²ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡ËÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡×¤È°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ó¥ó¥½¥ó»á¤¬¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æü¤Ï£±£¹£´£·Ç¯¤Î£´·î£±£µÆü¡££Í£Ì£Â¤ÏÆ±»á¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£°¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë£±£¹£¹£·Ç¯£´·î£±£µÆü¤«¤é£´£²ÈÖ¤òÁ´µåÃÄ¶¦ÄÌ¤Î±Êµ×·çÈÖ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£²£°£°£¹Ç¯°Ê¹ß¤Ï£´·î£±£µÆü¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¥Ç¡¼¤ËÁ´¤Æ¤ÎÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¡¢¿³È½¤¬£´£²ÈÖ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾ÍÀ¤ÊÈÖ¹æ¡££Í£Ì£Â¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬Ãå¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¡¢Ì¾ÍÀ¤ÊÇØÈÖ¹æ¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹õ¿ÍÁª¼ê¤¬´õË¾¤·¤ÆÇØÉé¤Ã¤¿ÈÖ¹æ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¸½ºß¤Ç¤â¿Í¼ï¤ÎÏÃÂê¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê°ÕÌ£¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö£´£²¡×¤òÇØÉé¤¤¡ÖÌ¾ÍÀ¡¢¸÷±É¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¥Í¥ë¥½¥ó¤ÏÎò»Ë¡¢Ê¸²½¤ËÍý²ò¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î£´·î£±£µÆü¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¾¾»³¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¤Ï£±£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ÇÅÐÈÄ¤·¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£²¼»è¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤Î¤¿¤á¥Á¡¼¥àËÜÂâ¤òÎ¥¤ìµ¢ºå¤·¤¿¡£Éüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¥Ç¡¼¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¡Ö£´£²¡×¤òÇØÉé¤¤àÊ³Åêá¤¹¤ë»Ñ¤ò¸×ÅÞ¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£