¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¹âÇ®¤Ç½ªÀï¤·¤¿Á°²ó£×ÇÕ¤¬Å¾µ¡¤Ë
¢¡£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¢¦Âè£·Àï¡¡ÆüËÜ£²¡½£°¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡Ê£²£°Æü¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¤Ë£²¡½£°¤È¾¡Íø¤·¡¢£³»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆÆüËÜ»Ë¾åºÇÂ®¤Ç£¸Âç²ñÏ¢Â³¤Î£×ÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡££°¡½£°¤Î¸åÈ¾£²£±Ê¬¤Ë£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£³¡Ë¡á£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡á¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê£²£¸¡Ë¡á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡á¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡£Æ±£´£²Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤¬Âî±Û¤·¤¿º¸Â¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢£±ÆÀÅÀ£±¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÍ½ÁªºÇÂ¿£²£´ÆÀÅÀ¤Î¹¶·â¿Ø¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤¤¡¢£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ç¤â¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÌÜÉ¸¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ø¤È¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÊü¤êÅê¤²¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤éÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£Á¯¤ä¤«¤Êµ×ÊÝ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¡¢£¸Âç²ñÏ¢Â³¡õÀ¤³¦ºÇÂ®¤Ç¤Î£×ÇÕ½Ð¾ì¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡££±¡½£°¤Î¸åÈ¾£´£²Ê¬¡£º¸¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢º¸Â¤Ç¤ï¤º¤«¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿£Ç£Ë¤Î¥Ë¥¢¥¾¡¼¥ó¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£»î¹çÃæ¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®È¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹Ô°Ù¤Ç·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òËº¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÏÉÔ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿£×ÇÕ½Ð¾ì·èÄê»î¹ç¤Ç£±£Ç£±£Á¤ÎÂç³èÌö¡££µËü£¸£±£³£·¿Í¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¨¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤âÇØÈÖ¹æ£²£°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡££°¡½£°¤Î¸åÈ¾£²£±Ê¬¡££Æ£×¾åÅÄ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ£Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢Áê¼ê¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Ê¤¬¤é¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¿ÊÆþ¡£¤½¤Î·ä¤Ë£Í£Æ³ùÅÄ¤¬¼«¿È¤ÎÇØ¸å¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë²ó¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢º¸Â¤Ç¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ëÆÀÅÀ¤ò±é½Ð¡£Á°È¾¤Ï£°¡½£°¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂÑ¤¨¤Æ¡¢¸åÈ¾¤·¤Ã¤«¤ê»É¤¹¤È¤³¤í»É¤·¤Æ¡£¶¯¼Ô¤ÎÀï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼çÌò¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£×ÇÕ¤Ç¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹ÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡££²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ç¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤ËÈ¯Ç®¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¤ò·ç¾ì¡££³£¹ÅÙ¶á¤¤¹âÇ®¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¥Û¥Æ¥ë³ÖÎ¥¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬£Ð£ËÀï¤Ç£±£¶¶¯ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£²£±ºÐ¤Ç½é¤Î£×ÇÕ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬µ×ÊÝ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¼çÂÎ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¾Ã¤¨¡¢ÂåÉ½¤Î¾¡Íø¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀï¤¦ÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍÄ¤µ¤¬½Ð¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ò°ì¿´¤Ë¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡££ÁÂåÉ½¤ÇÆÀÅÀ¤·¤¿»î¹ç¤Ï£¶ÀïÁ´¾¡¡£¼éÈ÷¤Ç¤âÀï¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿µ×ÊÝ¤¬Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î»î¹ç¤Î£Í£Ö£Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ç¤âÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Çº£¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½é¤Î³èÆ°¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¡ÖËÍ¤Ï¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë£×ÇÕ¤Î»þ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·ë²Ì¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤Ç¾ÚÌÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£×ÇÕ¤ÎÀÚÉä¤ÏÄÌ²áÅÀ¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£ÆüËÜ½é¤Î¥Ù¥¹¥È£¸¡¢¤½¤·¤Æ¡¢£×ÇÕÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦Ì´¤Ø¡££²£µºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬ÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¡£¡Ê¸åÆ£¡¡Î¼ÂÀ¡Ë
¡Ö²¶¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡×¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤âÀ®Ä¹
¡¡µ×ÊÝ¼«¿È¤â¼«Éé¤¹¤ë¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¡×¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£Âè£²¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±À¤Âå¤ÇÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È½é¾·½¸¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡Öº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÁ´Éô²¶¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡×¤È¼ê¤ò¤µ¤·¤Î¤Ù¡¢ÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤éÂ¿¾¯¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ëº£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Ë¡¢º£¤Ç¤ÏÂåÉ½¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤¦¡£