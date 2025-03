ロックバンド・サザンオールスターズが、きょう22日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(後7:00〜後8:54)に出演する。同番組初登場となり、7年ぶりに同局音楽番組でのパフォーマンスを届ける。サザンオールスターズは、デビュー47年目を迎え、現在は全国13ヶ所26公演を巡るアリーナ&ドームツアーを開催中。1978年6月に「勝手にシンドバッド」でデビューし、47年間、常に日本の音楽シーンの最前線を駆け抜けてきた。3月19日には、10年ぶり16作目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースした。

今回は7年ぶりの日本テレビの音楽番組でのパフォーマンス。一夜限りの「サザンオールスターズSP」として、『THANK YOU SO MUCH』より「桜、ひらり」「夢の宇宙旅行」「恋のブギウギナイト」の3曲を披露する。また、同番組は4月から毎週土曜午後10時の放送となる。リニューアルに合わせ、新装した番組セットでの最初のゲストとして、トークパートでサザンオールスターズより桑田佳祐、原由子を迎える。サザンオールスターズのメンバー同士であり、公私をともにする桑田と原の2人でのトーク出演はとても珍しい。「頼り甲斐があります」(桑田)、「私の方がいつも頼りにしてますから」(原)とその関係性が垣間見える一幕も。さらに、MCの2人に対して桑田佳祐から「一緒にやりませんか?」とパフォーマンスへの誘いも。果たして番組リニューアルを記念したスペシャル・コラボレーションは実現するのか。トークでは、さまざまなキーワードやトピックから“サザンの今”を掘り下げていく。まず昨年、「最後の夏フェス」と銘打ち『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』に大トリとして出演したことについて「ウェルカムな状況を作っていただいた、それが幸せでした」と桑田が話す。さまざまなアーティストが出演するフェスでの観客の反応や、他のアーティストとの交流について感じたこととは。現在開催中のアリーナ&ドームツアーの初日が石川県での公演だったことや、『THANK YOU SO MUCH』の先行配信シングル「桜、ひらり」が能登半島地震から丸1年だったタイミングについて語る。そして「桜、ひらり」の歌詞の中に登場する四字熟語「柳暗花明」の意味と、この四字熟語を探した過程など、貴重なアルバム制作秘話もたっぷりと届ける。また、VTRでさまざまなアーティストの「春に聴きたい恋&愛のうた」を紹介する。【3月22日放送『with MUSIC』2時間SP出演アーティスト】※50音順MC:有働由美子アーティストナビゲーター:松下洸平ゲスト:サザンオールスターズ「春に聴きたい恋&愛のうた」トークゲスト:小峠英二、秋元真夏、綱啓永、INI(松田迅、後藤威尊)