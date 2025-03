MLB 東京シリーズ by Guggenheim

19日まで東京ドームで行われた米大リーグの開幕戦シリーズはドジャースがカブスに2連勝して幕を閉じた。ドジャース・大谷翔平投手が今季1号ソロを放つなど活躍を見せた第2戦後、両チームの日本人選手が揃った記念撮影で“センター”を断ったシーンが話題に。SNS上に流れた動画に日本人ファンが反応する中、米ファンからも「ジェントルマン」「日本の伝統だ」といった反響が寄せられている。

試合後のまさかの“譲り合い”だった。グラウンド上で両チームの日本人5人で記念撮影を実施。鈴木誠也、山本由伸、佐々木朗希とともに並ぶと、今永昇太がセンターになった。カメラマンが「もっと寄って! ショウヘイ、真ん中へ!」と大谷に提案。今永も譲ろうとした。すると、大谷は「It’s okay. He is older(いいんだ、彼の方が年上なんだから)」と咄嗟に流暢な英語で断り、今永の隣で記念写真に納まった。

年長者を立て、謙虚さが際立つ一部始終をMLB公式サイトの動画コーナー「Cut4」が公式Xで投稿。日本人ファンから「日本らしさが見えてイイね」「咄嗟の判断が素敵」といった声が上がる中、米ファンからも「オオタニを真ん中に立たせようと頑張ってる」「オオタニはとても謙虚だ」「ショウヘイは彼が最年長だからと言ってる。日本では年上を敬う」「年長者を敬うのは日本の伝統だよ」「彼はとても礼儀正しい!」「すごくジェントルマンだね」など、感動の声が上がった。

試合後のヒーローインタビューでは「ここ東京で2連勝して本当にいいスタートが切れた。素晴らしい年になるようにまた優勝を目指して頑張りたいと思います」などと心境を明かしていた大谷。豪快な本塁打のみならず、謙虚な人柄が注目された一幕だった。



