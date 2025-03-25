ÎÙ¿Í¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê·ùÌ£¤ÊµÁÊì¤ò·âÂà¡ª¤½¤·¤Æ¿·»ö¼ÂÈ¯³Ð¡Ä¡©¡ÚµÁËå¤ÈÉÔÎÑÇ¥³è¤¹¤ëÉ×¤ÎËöÏ© Vol.15¡Û
¡Ö2¿ÍÌÜ¤Ï¤¤¤Ä¤«¤·¤é¡©¡×µÁÊì¤«¤é¤Î°µ¤È¡¢É×¤È¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë»×¤¤Çº¤àºÊ¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢²È¤ÎÃæ¤Î°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎµÁËå¤Ç¡Ä¡Ä!?
µÁËå¤ÈÉÔÎÑÇ¥³è¤¹¤ëÉ×¤ÎËöÏ© 15ÏÃ
¡Ö¥ì¥¹¤Ï½÷¤ÎÅØÎÏÉÔÂ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¼ã¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¸À¤¦µÁÊì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿·ë²ÌµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡©¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÎÞ¤¬°î¤ì¤À¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¥É¥¢¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ëÂç¤¤Ê²»¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÌÂÏÇ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤ÈµÁÊì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤½¤¦ÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ªÎÙ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÎÙ¤µ¤ó¡ÖÎ¥º§¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÅØÎÏ¤·¤í¡©»ä¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¸È¤¤¤¿¤é´î¤ó¤ÇÎ¥º§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²¼¤ËÄä¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿µÁÊì¤Î¼Ö¤â¼ÙËâ¤À¤«¤éÄÌÊó¤·¤¿¤¤¤¦¤ªÎÙ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¹²¤Æ¤ÆÎ©¤Áµî¤ëµÁÊì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²¿¤ä¤é¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤ËÆ¬¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤ªÎÙ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¿¤Î¡ª¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤ÎÙ¿Í¤Ï²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¡ÖµÁËå¤ÈÉÔÎÑÇ¥³è¤¹¤ëÉ×¤ÎËöÏ©¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤Ý¤ó»Ò¡Ë