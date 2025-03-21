フジミ模型、プラモデル「1/350 艦船17 日本海軍航空母艦 瑞鶴（昭和16年/開戦時）」本日出荷開始！
【1/350 艦船17 日本海軍航空母艦 瑞鶴（昭和16年/開戦時）】 3月21日 出荷開始 価格：24,200円
(C)FUJIMI. All rights researved.
フジミ模型は、プラモデル「1/350 艦船17 日本海軍航空母艦 瑞鶴（昭和16年/開戦時）」を3月21日に出荷開始する。価格は24,200円。
太平洋戦争開戦時の「瑞鶴」が1/350 艦船モデルシリーズに登場。艦底部を含むフルハルスタイルで、昭和19年仕様とは異なり、艦首尾に増設機銃座が未装備の状態となっている。
飛行甲板は一体成型パーツで、木甲板張りや鉄甲板の滑り止め、エキスパンションジョイントなどを細密な彫刻で表現。飛行甲板裏の桁構造は別パーツ化されている。
飛行甲板の端は、スプリット模様を繊細な彫刻で表現しており、エレベーターや遮風柵は別パーツで用意。艦載機の成型色は透明で9機付属し、零戦21型/九九艦爆/九七艦攻が各3機となっている。艦首および艦尾の錨鎖は、金属チェーンパーツが付属する。
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※発売日は流通により前後する場合があります。