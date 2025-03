◆TWICE、新ビジュアル解禁

【モデルプレス=2025/03/21】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE(トゥワイス)が5月14日にリリースする5th BEST ALBUM「#TWICE5」のビジュアルが解禁された。今回の作品は、ベストアルバムシリーズとしてファンから熱い支持を得ている『#TWICE』シリーズの第5弾作品。オレンジとグリーンの衣装を身にまとったメンバーの姿は、これまで見せたことがない、春らしい明るく爽やかな雰囲気のビジュアルとなっている。前作の『#TWICE4』から約3年ぶりとなるリリースで、世界的にヒットした「Talk that Talk」や「SET ME FREE」、そして、2024年に旋風を巻き起こした「ONE SPARK」といった人気曲の日本語バージョンが収録される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】