多国籍9人組ガールズグループ・TWICE が5月14日に発売する5thベストアルバム『#TWICE5』のビジュアルが21日、公開された。今作は、最強ベストアルバムシリーズとしてファンから熱い支持を得ている『#TWICE』シリーズの第5弾作品。オレンジとグリーンの衣装を身にまとったメンバーの姿は、これまで見せたことがない、春らしい明るくさわやかな雰囲気のビジュアルとなっている。

前作の『#TWICE4』から約3年ぶりとなるリリースで、世界的にヒットした「Talk that Talk」「SET ME FREE」、2024年に大旋風を巻き起こした「ONE SPARK」といった大人気曲の日本語バージョンが収録される。TWICEは、24年7月には、全世界で累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演である『TWICE 5TH WORLD TOUR‘READY TO BE’in JAPAN SPECIAL』を日本最大級のスタジアムである神奈川・日産スタジアムで行った。同公演で“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げた。