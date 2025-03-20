¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥µ¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÇÕU¡½17¡Ê17ºÐ°Ê²¼¡Ë½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ2025¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤¬20Æü¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¹â¹»¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯¹ë16¥Á¡¼¥à¤¬Í½Áª¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¤¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ê¤É¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£24Æü¤Þ¤Ç¡£

 

 

¡ÚÍ½Áª¥ê¡¼¥°Âè1Æü¡Û

¢¦¥°¥ë¡¼¥×A

AICJ¹â¡Ê¹­Åç¡Ë5¡½0ÄÃÀ¾³Ø±¡¹â¡ÊÄ¹ºê¡Ë

ÄÉ¼êÌç³Ø±¡¹â¡ÊÂçºå¡Ë4¡½0Åì³¤ÂçÊ¡²¬¹â

¢¦¥°¥ë¡¼¥×B

INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥ó¥Á¡¼¥Ê7¡½2µÜºê³Ø±à¹â

¹âÀî³Ø±à¹â¡Ê»³¸ý¡Ë4¡½1À±ÜÌ¹ñºÝ¹â¾ÅÆî¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë

¢¦¥°¥ë¡¼¥×C

ÆüËÜ¹Ò¶õ¹â¡Ê»³Íü¡Ë4¡½0ÃÞÍÛ³Ø±à¹â¡ÊÊ¡²¬¡Ë

Âçºå³Ø·Ý¹â4¡½0Ìø¥±±º¹â¡ÊÂçÊ¬¡Ë

¢¦¥°¥ë¡¼¥×D

¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë3¡½0ÌÄÌç±²Ä¬¹â¡ÊÆÁÅç¡Ë

³«»Ö³Ø±àJSC¹âÅùÉô¡Ê¿·³ã¡Ë2¡½0¶ÇÀ±¹ñºÝ¹â¡ÊÀéÍÕ¡Ë