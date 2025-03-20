歴代最速でW杯出場決定なるか…バーレーンと戦う日本代表の採点受付中
[3.20 W杯アジア最終予選第7節 日本-バーレーン 埼玉]
日本代表は20日、北中米W杯アジア最終予選第7節でバーレーン代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
バーレーンはFIFAランキング81位(日本は15位)。過去の通算対戦成績は日本の10勝2敗(25得点8失点)となっている。日本史上最速でのW杯出場権獲得が懸かる中、森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
▼先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 21 伊藤洋輝
DF 4 板倉滉
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 5 守田英正
MF 20 久保建英
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
FW 9 上田綺世
▼控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 3 高井幸大
DF 16 中山雄太
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 17 田中碧
MF 19 旗手怜央
FW 11 前田大然
FW 18 町野修斗
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は20日、北中米W杯アジア最終予選第7節でバーレーン代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
▼先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 21 伊藤洋輝
DF 4 板倉滉
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 5 守田英正
MF 20 久保建英
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
FW 9 上田綺世
▼控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 3 高井幸大
DF 16 中山雄太
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 17 田中碧
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