£Ó£Ô£Õ£´£¸¤¬£¸¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß¤¬·è°Õ¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡À¥¸ÍÆâ£·¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ô£Õ£´£¸¡×¤¬£²£°Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç£¸¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë²ñ¾ì¤Ç¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖÃÏÊ¿Àþ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤Ê¤ÉÁ´£²£¶¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿£Ó£Ô£Õ£´£¸¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÃÂÀ¸¤ò½Ë¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢£¶£ô£è¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖÆÈ¤ê¸À¤Ç¸ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡×¡Ê£²£°£²£±Ç¯£²·îÈ¯Çä¡Ë¤ÇËë³«¤±¡£À¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦ÂåÉ½¶Ê¡Ö²Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡×¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤ÆÁ¥¾å·à¾ì¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¿Íµ¤¶Ê¡Ö½Ð¹Ò¡×¤Ê¤ÉÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®»þ¤Ï£³£±¿Í¤¤¤¿£±´üÀ¸¤ÏÀÐÅÄÀéÊæ¡¢Ã«¸ýçýÈÞºÚ¡¢Ê¼Æ¬°ª¡¢Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤¡¢Ê÷µÈ°¦Íüº»¤Î£µ¿Í¤Ë¡££³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ëÊ÷µÈ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï£¸¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÀÐÅÄ¤éÆ±´ü¤Ë´¶¼Õ¡£ºòÇ¯£±´üÀ¸£µ¿Í¤ÇËºÇ¯²ñ¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢ÀÐÅÄ¤é¤¬½Ð¾ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤ÎàÂ´¥³¥óá¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤½Ð¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê÷µÈ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¡¢Ê÷µÈ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡££±´üÀ¸Á´°÷¤Ç²ñ¾ì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤â»£¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Ï¤¸¤±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ´ÎÏ¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¡££²£°£²£³Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿£³´üÀ¸¤Î¹Ó°æÍü°É¤ÏµÒÀÊ¤ò¸«²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¿ô¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢£²´üÀ¸¤Î¹âÍº¤µ¤ä¤«¤Ï¡Ö»ä¤Ï£Ó£Ô£Õ£´£¸¤Î·ëÀ®¤·¤¿»þ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¡££¸¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¡¢Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Î¾ì½ê¤Ç£Ó£Ô£Õ£´£¸¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£³ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë£²¡¦£µ´üÀ¸¤Î²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß¤Ï¡Ö£¸Ç¯¤Î´Ö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤âÀèÇÚÊý¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Î»×¤¤¤ä¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é£¹Ç¯ÌÜ¤â£Ó£Ô£Õ£´£¸¤ò²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö£¹Ç¯ÌÜ¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¡¢¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µòÅÀ¤ÎÀ¥¸ÍÆâ¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤ä¸µµ¤¡¢Í¦µ¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£ºÇ¶¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£´·î£µ¡¢£¶Æü¤Ë¤â³èÆ°µòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¹Åç¸©¤Ë¤¢¤ë¹Åç¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ç£¸¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡££µÆü¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ã±ÆÈ¡¢£¶Æü¤ÏÃë¸ø±é¤Ç£È£Ë£Ô£´£¸¡¢Ìë¸ø±é¤Ç£Î£Í£Â£´£¸¤ÈÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë½Ë¤¦¡£