¤«¤Ã¤Á¤êJK¤ò¤¢¤¨¤Æ¥Ç¥Ë¥à¤Ç¥Ï¥º¤¹¤Î¤¬º£¤Ã¤Ý¡ª¾åÉÊ¡ß¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡È¥Ï¥Þ¥È¥é¡É¥³¡¼¥Ç
70Ç¯Âå¤ËÂçÎ®¹Ô¤·¤¿²£ÉÍ¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡á¡Ö¥Ï¥Þ¥È¥é¡×¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÁ°Àþ¤Ë¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡ª¡¡¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¤ª°é¤ÁÎÉ¤µ¤²¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ï¥Þ¥È¥é¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¥³¡¼¥Ç¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¡ý¡£ÎáÏÂÈÇ¤Ë¥¢¥×¥Ç¤µ¤ì¤¿ºÇ½Ü¥ë¥Ã¥¯¡¢¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¢ö¡Úº°¥Ö¥ì¡Û¡Ü¡Ú¤«¤Ã¤Á¤ê¥Ð¥Ã¥°¡Û¤ÇÎáÏÂ¥Ï¥Þ¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Í¥¤¥Ó¡¼JK¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÇµÙÆü¥Ç¥Ë¥à¤ò¤è¤½¤¤¤¥â¡¼¥É¤Ë
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¥Ö¥ë¡¼¥È¡¼¥ó¤Ç¥°¥é¥Ç¤µ¤»¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¤Ñ¤Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤Æ¡£¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Ï¾®´é¸ú²Ì¤â´üÂÔÂç¡£¡¡¤·¤Ê¤ä¤«¤Êµí³×¤¬¹âµé´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎKitamura¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ï·È¤¨¤ë¤À¤±¤Çµ¤ÉÊ¥¢¥Ã¥×¢ö
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ï61,600/¥Õ¥¯¥¾¡¼ÍÎÉÊÅ¹¡¡¥Ð¥Ã¥°¡ï45,000/¥¥¿¥à¥é¡¡¥Ö¥é¥¦¥¹¡ï8,800/31 Sons de mode(¥Ò¥í¥¿)¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¡ï10,989/¥í¥Ú¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯(¥¸¥å¥ó¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼)¡¡¥Ô¥¢¥¹¡ï3,300/¥Ø¥ó¥«(¥í¡¼¥É¥¹)
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2025Ç¯3·î¹æ¡ÖàÎáÏÂ¥Ï¥Þ¥È¥éá¤Ç²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ý¡×
»£±Æ/ÁÒËÜÐÒËá(Pygmy Company) ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°/Æþ¹¾Ì¤Íª ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯/¿À¸Í½ÕÈþ ¥â¥Ç¥ë/ËÙÅÄ°« Ê¸/°æ´Ø¤µ¤ä¤« ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô