キタニタツヤ、過去最大規模のツアー開催
キタニタツヤが、9月より全国16か所17公演を回るワンマンホールツアーを開催することを発表した。
これは、本日最終公演となったアリーナツアー＜ANGEL WHISPERING＞の終演後に解禁されたもの。ホールツアーは自身初、17公演は自身最多タイの公演数となり、過去最大規模のツアーとなる。チケットは本日よりキタニタツヤオフィシャルファンクラブ及びオフィサルサイト先行がスタート。
＜キタニタツヤ One Man Hall Tour 2025＞
2025.10.03 金 岡⼭ 倉敷市⺠会館
2025.10.05 日 奈良 なら100年会館
2025.10.10 金 兵庫 神⼾国際会館こくさいホール
2025.10.12 日 ⾹川 ⾼松・レクザムホール
2025.10.24 金 愛知 名古屋・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館
2025.11.02 日 新潟 新潟テルサ
2025.11.03 月・祝 宮城 仙台サンプラザホール
2025.11.09 日 北海道 札幌⽂化芸術劇場 hitaru
2025.11.13 木 ⼤阪 フェスティバルホール
2025.11.21 金 静岡 アクトシティ浜松
2025.11.24 月・祝 広島 上野学園ホール
2025.11.29 土 福岡 福岡市⺠ホール
2025.11.30 日 熊本 熊本県⽴劇場 演劇ホール
2025.12.06 土 ⽯川 ⾦沢・本多の森 北電ホール
2025.12.13 土 東京 東京ガーデンシアター
2025.12.14 日 東京 東京ガーデンシアター
指定席 \8,000(税込)
キタニタツヤオフィシャルファンクラブ CLUB UNREALITY先⾏
受付期間 3⽉20⽇(⽊・祝)20:00〜3⽉30⽇(⽇)23:59
指定席 8,000円(税込)
https://clubunreality.com/news/43
オフィシャルサイト先⾏
受付期間 3⽉20⽇(⽊・祝)20:00〜4⽉6⽇(⽇)23:59
指定席 8,000円(税込)
https://l-tike.com/st1/onemantour2025/
＜Tatsuya Kitani Asia Tour 2025＞
5月3日 Taipei Legacy TERA
5月11日 Bangkok Mr.FOX Livehouse
5月24日 Seoul YES24 LIVE HALL
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