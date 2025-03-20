福井県立音楽堂で開かれている第48回全日本アンサンブルコンテスト（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は20日午後、中学生の部や職場・一般の部の演奏があり、計24団体が金賞に輝いた。

【写真】「ずっと吹き続けたい」中学生の部レビュー

結果は次の通り。（同じ賞の並びは演奏順）

◇中学生の部

【金賞】

射水市立小杉中（フルート四重奏、富山）、さいたま市立土屋中（打楽器八重奏、埼玉）、小平市立小平三中（管打六重奏、東京）、加古川市立中部中（木管八重奏、兵庫）、大阪市立城陽中（打楽器五重奏、大阪）、高知県立高知国際中（打楽器四重奏、高知）、相模原市立田名中（サクソフォン四重奏、神奈川）、砺波市立庄西中（打楽器三重奏、富山）、春日井市立中部中（管弦打八重奏、愛知）、徳島市国府中（打楽器八重奏、徳島）、旭川市立永山中（木管八重奏、北海道）、中央区立日本橋中（金管八重奏、東京）

【銀賞】

朝霞市立朝霞一中（クラリネット三重奏、埼玉）、湯沢市立湯沢南中（クラリネット五重奏、秋田）、鹿児島市立吉野東中（トロンボーン三重奏、鹿児島）、桑の華ウインドアンサンブル（打楽器四重奏、山口）、松戸市立四中（木管八重奏、千葉）、伊達市立伊達中（木管七重奏、福島）、札幌市立啓明中（木管八重奏、北海道）、岡山市立福田中（打楽器五重奏、岡山）

【銅賞】

松本市立鎌田中（金管八重奏、長野）、福岡市立春吉中（管楽八重奏、福岡）

◇職場・一般の部

【金賞】

Calces（サクソフォン四重奏、山梨）、相模原市民吹奏楽団（木管八重奏、神奈川）、名取交響吹奏楽団（クラリネット三重奏、宮城）、川金アンサンブルリベルテ吹奏楽団（管打八重奏、埼玉）、華水扇（打楽器八重奏、福井）、NTT西日本中国吹奏楽クラブ（サクソフォン四重奏、広島）、アルペジオ吹奏楽団（金管八重奏、兵庫）、佐賀市民吹奏楽団（クラリネット四重奏、佐賀）、IBCサクソフォンアンサンブル（サクソフォン四重奏、福島）、創価学会関西吹奏楽団（金管八重奏、大阪）、ヤマハ吹奏楽団浜松（金管八重奏、静岡）、

創価グロリア吹奏楽団（サクソフォン四重奏、東京）

【銀賞】

東京隆生吹奏楽団（木管八重奏、東京）、ピエドゥプール（サクソフォン四重奏、宮崎）、横浜ブラスオルケスター（金管八重奏、神奈川）、ダッパーサクセーバーズ（サクソフォン四重奏、香川）、高松市民吹奏楽団（クラリネット六重奏、香川）、イルニード・サキソフォンアンサンブル（サクソフォン四重奏、島根）、安城ブラスオルケスター（金管八重奏、愛知）、ソヌール・プティ・オルケストル（管打八重奏、福井）、札幌ブラスバンド（金管八重奏、北海道）

【銅賞】

函館吹奏楽団（クラリネット五重奏、北海道）（上村義夫）