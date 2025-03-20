2025年10月に放送を控えるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3の新ビジュアルが公開！

集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス15巻までのシリーズ累計発行部数が3,800万部を突破。

2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason 2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2024年3月31日時点で興行収入62.6億円、観客動員数464万人突破と大ヒットを記録。常に盛り上がりを見せる大人気マンガ作品『SPY×FAMILY』（遠藤達哉・著）。



本日、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3の新ビジュアルが公開となりました。今回のビジュアルはロイド・アーニャ・ヨル・ボンドのフォージャー家4人が描かれており、キャラクターデザイン嶋田和晃氏描き下ろしとなりとなっています！

原作累計発行部数3,8000万部突破・2025年10月にTVアニメSeason 3放送と、原作・アニメともにますます盛り上がりを見せる『SPY×FAMILY』をお楽しみに！

TVアニメ『SPY×FAMILY』作品情報

配信情報

各プラットフォームにてSeason 1〜Season 2配信中

ABEMA プレミアム Lemino

Amazon Prime Video milplus

Disney+（ディズニープラス） Netflix

dアニメストア TELASA

dアニメストア ニコニコ支店 TELASA（au スマートパスプレミアム）

dアニメストア for Prime Video U-NEXT

DMM TV WOWOWオンデマンド

FOD アニメタイムズ

Hulu アニメ放題

J:COMオンデマンド バンダイチャンネル 他

STAFF＆CAST

▼STAFF：

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：古橋一浩・原田孝宏

シリーズ構成：大河内一楼

副シリーズ構成：谷村大四郎 久尾 歩

キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃

色彩設計：原 恭子

美術設定：塩澤良憲 スタジオイースター

美術監督：臼井みなみ

３DCG監督：宮地克明

撮影監督：佐久間悠也

編集：齋藤朱里（三嶋編集室）

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

■公式サイト：https://spy-family.net/

■公式Ｘ：https://twitter.com/spyfamily_anime

■公式LINE：https://lin.ee/evp4YiJ

■公式Instagram：https://www.instagram.com/spy_family_official/

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@TOHOanimation

（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

原作『SPY×FAMILY』作品情報

著者：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」）

総PV数6億越え、シリーズ累計発行部数が 3,800 万部突破！最新15巻発売中。