¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥MINAMO¤µ¤ó¡¡¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇ´é¤ÈÆùÂÎ¤òÈäÏª¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Éý¹¤¤³èÆ°¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÏÆ±À¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤MINAMO¤µ¤ó¤Î¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡ÖMINAMO¼Ì¿¿½¸ °¦¤Î²Ì¼Â¡×¡Ê»£±Æ LUCKMAN¡¢ÀÇ¹þ¤ß4620±ß¡¢ÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ò³«Êü¤·¤¿MINAMO¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸
¥»¥¯¥·¡¼³¦¤Îà¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥óá¤È¤¤¤¨¤ëÈà½÷¤¬¤ª¤è¤½2Ç¯È¾¤Ö¤ê¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¤Ï¥¿¥¤¤Ç¤Î»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡Ä¡£¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¿§¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¨¥í¥¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼·¿§¤Î²Ì¼Â¤Î¤´¤È¤¯À®½Ï¤·¤¿à²Ã¹©·ù¤¤á¤ò¼«Éé¤¹¤ëMINAMO¤µ¤ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇ´é¤ÈÆùÂÎ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È²Ã¹©·ù¤¤¡É¤ò¼«Éé¤¹¤ëMINAMO¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¶á´¶¤ÎÍ¯¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¡ÖÈþ¡×¤¬Á´ÊÔ¤Ë½¼Ëþ¡£¼«¤é¤Ë¿§¤òÅÉ¤Ã¤¿¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤ÏËÜ¿Í¤¬ÆÃ¤ËÉ½¾ð¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¦Èà½÷¤ÎÈþÈ©¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëÀÖ¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤¿LUCKMAN»á¤È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶î»È¤·¤¿»£±Æ¤Ë¤è¤ê¡¢MINAMOËÜ¿Í¤â¡Ö¤É¤¦»Å¾å¤¬¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤´±Ç½¥·¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MINAMO¤µ¤ó¤Ï¡Ö2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÈÅÓÃæ¤«¤é½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿É½¾ð¤ÎÂÐÈæ¤¬¤à¤·¤í¿·Á¯¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢LUCKMAN¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë³Ú¤·¤¤¡£
¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Èµº¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎµðÂç¥Ì¡¼¥É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢³Î¤«¤Ë¥¿¥¤¤Ç¤Î¥í¥±Ãæ¤ÏË»¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö¥¨¥í¤¤¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ö°¦¤Î²Ì¼Â¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬3·î25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼Ì¿¿Å¸¤Ø¤ÈÂ³¤¯¤È»×¤¦¤È¥Æ¥ó
¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤MINAMO¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚMINAMO¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¥ß¥Ê¥â¡¡153¥»¥ó¥ÁB88W54H88¡¡2021Ç¯6·î¤ËSOD¥¯¥ê¥¨¥¤¥ÈÀìÂ°½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ø¤È¾å¤ê¤Ä¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢RAVIJOUR¡Ê¥é¥ô¥£¥¸¥å¡¼¥ë¡ËŽ£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¶È¤ä¡¢Ìó30Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ä¥ª¡¼¥ë¥Ç¥£¡¼¥º¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë²»³Ú¹¥¤¤ÏÍÌ¾¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¤âÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£