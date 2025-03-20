日本vsバーレーン スタメン発表
[3.20 W杯アジア最終予選グループC第7節](埼玉)
※19:35開始
主審:アブドゥルラフマン・アルジャシム
副審:タレブ・サレム・アルマリ、サウード・アフメド・アルカレフ
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 21 伊藤洋輝
DF 4 板倉滉
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 5 守田英正
MF 20 久保建英
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
FW 9 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 3 高井幸大
DF 16 中山雄太
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 17 田中碧
MF 19 旗手怜央
FW 11 前田大然
FW 18 町野修斗
監督
森保一
[バーレーン]
先発
GK 22 エブラヒム・ルトファラ
DF 2 アミン・ベナディ
DF 3 ワリード・アルハヤム
DF 4 サイード・ディヤ・サイード(Cap)
DF 5 ハマド・アルシャムサン
DF 23 アブドゥラ・アルハラシ
MF 7 アリ・マダン
MF 8 モハメド・マルフーン
MF 10 コマイル・アルアスワド
MF 20 マフディ・アルフマイダン
FW 12 マフディ・アブドゥルジャバル・ハサン
控え
GK 1 アブドゥルカリム・ファルダン
GK 21 サイード・ジャーファル
DF 6 ビンセント・エマニュエル
DF 16 サイード・バケル
DF 18 ハザ・アリ
MF 9 エブラヒム・アルハタル
MF 14 アリ・ハラム
MF 15 ジャシム・アルシャイフ
MF 17 サイード・アフメド・アルワデイ
FW 11 イスマイール・アブドゥルラティフ・ハサン
FW 13 モハメド・サード・アルロマイヒ
FW 19 フサイン・アブドゥルカリム・アブドゥルアジズ
監督
ドラガン・タライッチ
※19:35開始
主審:アブドゥルラフマン・アルジャシム
副審:タレブ・サレム・アルマリ、サウード・アフメド・アルカレフ
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 21 伊藤洋輝
DF 4 板倉滉
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 5 守田英正
MF 20 久保建英
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
FW 9 上田綺世
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 3 高井幸大
DF 16 中山雄太
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 17 田中碧
MF 19 旗手怜央
FW 11 前田大然
FW 18 町野修斗
監督
森保一
[バーレーン]
先発
GK 22 エブラヒム・ルトファラ
DF 2 アミン・ベナディ
DF 3 ワリード・アルハヤム
DF 4 サイード・ディヤ・サイード(Cap)
DF 5 ハマド・アルシャムサン
DF 23 アブドゥラ・アルハラシ
MF 7 アリ・マダン
MF 8 モハメド・マルフーン
MF 10 コマイル・アルアスワド
MF 20 マフディ・アルフマイダン
FW 12 マフディ・アブドゥルジャバル・ハサン
控え
GK 1 アブドゥルカリム・ファルダン
GK 21 サイード・ジャーファル
DF 6 ビンセント・エマニュエル
DF 16 サイード・バケル
DF 18 ハザ・アリ
MF 9 エブラヒム・アルハタル
MF 14 アリ・ハラム
MF 15 ジャシム・アルシャイフ
MF 17 サイード・アフメド・アルワデイ
FW 11 イスマイール・アブドゥルラティフ・ハサン
FW 13 モハメド・サード・アルロマイヒ
FW 19 フサイン・アブドゥルカリム・アブドゥルアジズ
監督
ドラガン・タライッチ