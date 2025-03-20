[3.20 W杯アジア最終予選グループC第7節](埼玉)

※19:35開始

主審:アブドゥルラフマン・アルジャシム

副審:タレブ・サレム・アルマリ、サウード・アフメド・アルカレフ

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 鈴木彩艶

DF 21 伊藤洋輝

DF 4 板倉滉

DF 22 瀬古歩夢

MF 6 遠藤航(Cap)

MF 8 南野拓実

MF 5 守田英正

MF 20 久保建英

MF 7 三笘薫

MF 10 堂安律

FW 9 上田綺世

控え

GK 12 大迫敬介

GK 23 谷晃生

DF 2 菅原由勢

DF 3 高井幸大

DF 16 中山雄太

MF 13 中村敬斗

MF 14 伊東純也

MF 15 鎌田大地

MF 17 田中碧

MF 19 旗手怜央

FW 11 前田大然

FW 18 町野修斗

監督

森保一

[バーレーン]

先発

GK 22 エブラヒム・ルトファラ

DF 2 アミン・ベナディ

DF 3 ワリード・アルハヤム

DF 4 サイード・ディヤ・サイード(Cap)

DF 5 ハマド・アルシャムサン

DF 23 アブドゥラ・アルハラシ

MF 7 アリ・マダン

MF 8 モハメド・マルフーン

MF 10 コマイル・アルアスワド

MF 20 マフディ・アルフマイダン

FW 12 マフディ・アブドゥルジャバル・ハサン

控え

GK 1 アブドゥルカリム・ファルダン

GK 21 サイード・ジャーファル

DF 6 ビンセント・エマニュエル

DF 16 サイード・バケル

DF 18 ハザ・アリ

MF 9 エブラヒム・アルハタル

MF 14 アリ・ハラム

MF 15 ジャシム・アルシャイフ

MF 17 サイード・アフメド・アルワデイ

FW 11 イスマイール・アブドゥルラティフ・ハサン

FW 13 モハメド・サード・アルロマイヒ

FW 19 フサイン・アブドゥルカリム・アブドゥルアジズ

監督

ドラガン・タライッチ