locofrank、初期3枚のアルバムに絞った限定ワンマンツアーを6月より開催
locofrankが6月より、初期アルバム『ripple』(2004年発表)、『The First Chapter』(2006年発表)、『BRAND-NEW OLD-STYLE』(2008年発表)の3作品に絞った楽曲で行う限定ワンマンツアーを開催することが発表となった。
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＜locofrank TALES OF TRIANGLE TOUR＞と題されたツアーは、6月18日の東京・渋谷 Spotify O-crestを皮切りに7月26日の東京・新宿 ANTIKNOCKまで全11本を予定している。チケット詳細はオフィシャルサイトにて。
■限定ワンマンツアー＜locofrank TALES OF TRIANGLE TOUR＞
6月18日(水) 東京・渋谷 Spotify O-crest
6月19日(木) 千葉・柏 ALIVE
6月21日(土) 群馬・前橋 DYBER
6月22日(日) 宮城・仙台 enn 2nd
6月28日(土) 岡山・岡山 CRAZY MAMA 2nd room
7月05日(土) 栃木・宇都宮 HELLO DOLLY
7月06日(日) 埼玉・西川口 Hearts
7月08日(火) 神奈川・横浜 B.B. STREET
7月09日(水) 愛知・名古屋 HUCK FINN
7月16日(水) 大阪・心斎橋 ANIMA
7月26日(土) 東京・新宿 ANTIKNOCK
関連リンク
◆IKKI NOT DEAD オフィシャルサイト
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