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|— Rising Stars XI (@RisingStarXI) February 17, 2025
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ST
Leeds United
Potential: 9.7/10
-> Finishing
-> Shooting
-> Dribbling
-> Technique
-> Ball Control
-> Attacking Movement
Harry Gray is a¡Ä pic.twitter.com/KLqQ1yqHH5