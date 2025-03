ノッティンガム・フォレストは現在プレミアリーグで3位と大躍進を見せている。



『Football Transfers』のスティーブ・ケイ氏によると、N・フォレストは今夏の移籍市場でスポルティングに所属する26歳のスウェーデン代表FWヴィクトル・ギョケレシュの獲得を目指すという。



26歳にして得点能力が開花し、今では欧州中が注目するストライカーへと成長したスウェーデン代表FWギョケレシュ。今季もここまでリーグ戦では25試合で28ゴール5アシスト、UEFAチャンピオンズリーグでは8試合で6ゴール1アシストと圧巻の活躍。今夏の移籍市場ではステップアップが確実視されており、その去就が注目されていた。





Viktor Gyokeres nets his 31st club goal this season with a pinpoint finish pic.twitter.com/YLIVGdcg5f