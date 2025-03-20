¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÈÄÌîÀ®Èþ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànarumi_0821¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¢¡15ºÐ¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¢¡

¡¡¸µAKB48¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤ò»Ð¤Ë»ý¤Ä½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈÄÌîÀ®Èþ(29)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖÎÉ¤­¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿åÃå¤Ë¥Ï¥Ã¥È¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç´À¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥à¥Á¥à¥Á¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£

¢¡»Ð¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤â³èÆ°¢¡
¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÈÄÌîÀ®Èþ
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànarumi_0821¤è¤ê¡Ë

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ËÄ¶¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¬¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿åÃå»Ñ¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡ÖÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

ÈÄÌîÀ®Èþ
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànarumi_0821¤è¤ê¡Ë

¡¡À®Èþ¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¤äÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£»Ð¤¬¤«¤«¤ï¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖRoLuANGEL¡Ê¥í¡¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÈÄÌîÀ®Èþ
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànarumi_0821¤è¤ê¡Ë


 