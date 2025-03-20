¹áÀî¾ÈÇ·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Ê³°¤Ê¤¤¡×¡¡¡È6Ìò¡É²ø±é¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥í¥óÌÓ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¡Ê59¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WOWOW¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ºÒ¡ÊÆÉ¤ß¡§¤µ¤¤¡Ë¡Ù¡Ê4·î6ÆüÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Á´6ÏÃ¡Ë´°À®Êó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û6¿Í¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤¿°Û¿§ºî¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¹áÀî¾ÈÇ·
¡¡´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎËÜºî¤Ï¡¢³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤òÀ¸¤¤ëºá¤Ê¤6¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤â¤È¤Ë¹áÀî±é¤¸¤ë¡ÈÃË¡É¤¬¸½¤ì¡¢¤¢¤ë¡ÈºÒ¤¤¡É¤¬Ìµ»üÈá¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ëÍÍ¤òÉÁ¤¯¡¢¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç±é¡¦¹áÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ë¡ÈºÒ¤¤¡É¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¢¤ë¡ÈÃË¡É¡£»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¸ýÄ´¤òÊÑ¤¨¡¢´é¤Ä¤¤òÊÑ¤¨¡¢À³Ê¤ä½êºî¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ6¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£±é¤¸¤ë6¿Í¤ÎÌòÊÁ¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÀßÄê¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¹áÀî¡£¤Ò¤ÈºîÉÊ¤Ç6Ìò¤È¤¤¤¦¡¢¥É¥é¥Þ»Ë¾åÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î²ø±é¤Ë¡¢¼ç±é¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤éÈó¾ï¤Ë´ñÌ¯¤ÊÏÃ¤Ç¡¢¤½¤Î¿Ä¤È¤Ê¤ëÌò¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Ê³°¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¼ç±é¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤»¤ê¤Õ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÂæËÜ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤½¤ì¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê¤¢¤ëÃË¤¬¡Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬º¬´´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö´ÆÆÄ½¸ÃÄ¡¦5·î¡×¤Î´ØÍ§ÂÀÏº»á¡¢Ê¿À¥¸¬ÂÀÏ¯»á¤âÅÐ¾ì¡£¹áÀî¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤Ìò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¹áÀî¤µ¤ó¤Ê¤é°Â¿´¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤Ë¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¹áÀî¤Ø¿®Íê´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ç2Æü´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È²áµîºÇÄ¹¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢°áÁõ¤ÈÈ±·¿¤¬°ìÈÖ¤ÎÌòºî¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥óÌÓ¤¬Èó¾ï¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¤¤¤¸¤êÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ëºÝ¤ËÈ±·¿¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½Õ»Ï¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´¶¼Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ëËèÆü¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹óÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û6¿Í¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤¿°Û¿§ºî¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¹áÀî¾ÈÇ·
¡¡´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎËÜºî¤Ï¡¢³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤òÀ¸¤¤ëºá¤Ê¤6¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤â¤È¤Ë¹áÀî±é¤¸¤ë¡ÈÃË¡É¤¬¸½¤ì¡¢¤¢¤ë¡ÈºÒ¤¤¡É¤¬Ìµ»üÈá¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ëÍÍ¤òÉÁ¤¯¡¢¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç±é¡¦¹áÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ë¡ÈºÒ¤¤¡É¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¢¤ë¡ÈÃË¡É¡£»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¸ýÄ´¤òÊÑ¤¨¡¢´é¤Ä¤¤òÊÑ¤¨¡¢À³Ê¤ä½êºî¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ6¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£±é¤¸¤ë6¿Í¤ÎÌòÊÁ¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÀßÄê¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤»¤ê¤Õ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÂæËÜ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤½¤ì¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê¤¢¤ëÃË¤¬¡Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬º¬´´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö´ÆÆÄ½¸ÃÄ¡¦5·î¡×¤Î´ØÍ§ÂÀÏº»á¡¢Ê¿À¥¸¬ÂÀÏ¯»á¤âÅÐ¾ì¡£¹áÀî¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤Ìò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¹áÀî¤µ¤ó¤Ê¤é°Â¿´¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤Ë¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¹áÀî¤Ø¿®Íê´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ç2Æü´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È²áµîºÇÄ¹¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢°áÁõ¤ÈÈ±·¿¤¬°ìÈÖ¤ÎÌòºî¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥óÌÓ¤¬Èó¾ï¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¤¤¤¸¤êÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ëºÝ¤ËÈ±·¿¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½Õ»Ï¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´¶¼Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ëËèÆü¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹óÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£