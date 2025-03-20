【ワールドカップ2026アジア最終予選】日本代表 vs バーレーン代表（3月20日／埼玉スタジアム2002）

【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図

　サッカー日本代表は3月20日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）第7節でバーレーン代表と対戦。19時35分のキックオフに先立って先発メンバーが発表された。

　ここまで5勝1分でグループCの首位を走る日本代表は、このバーレーン戦に勝利すれば8大会連続8回目のW杯出場が決定（引き分けでも他会場の結果次第で本大会行き決定）。3試合を残して予選突破となれば日本史上最速で、また開催国（アメリカ、メキシコ、カナダ）を除いて世界最速での2026大会出場権獲得にもなる。

　この大一番に向けて森保一監督は、やはり現時点で可能な限りのベストメンバーを選択。システムはお馴染みの3−4−2−1で、怪我人続出の最終ラインは、9か月ぶりに代表復帰した伊藤洋輝が左CBに入る。また、久保建英と鎌田大地が争うと見られていたシャドーの1枠は、来日スケジュールなど日程的には不利だが前者が選ばれた。なお、招集メンバーは27人だが各試合の登録メンバーは23人のため、長友佑都など4人がベンチ外となった。

【スタメン】
▼GK
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

▼DF
瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF
堂安律（フライブルク／ドイツ）
遠藤航（リヴァプール／イングランド）  
守田英正（スポルティング／ポルトガル）  
三笘薫（ブライトン／イングランド）  
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン） 
南野拓実（モナコ／フランス）

▼FW
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

【ベンチメンバー】
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
高井幸大（川崎フロンターレ）
中山雄太（FC町田ゼルビア）
伊東純也（スタッド・ランス／フランス）  
前田大然（セルティック／スコットランド）  
旗手怜央（セルティック／スコットランド）  
田中碧（リーズ／イングランド2部）  
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）  
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
町野修斗（キール／ドイツ）

【ベンチ外】
長友佑都（FC東京）
関根大輝（スタッド・ランス／フランス）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
古橋亨梧（レンヌ／フランス）

（ABEMA de DAZN／サッカー日本代表）
 