【ワールドカップ2026アジア最終予選】日本代表 vs バーレーン代表（3月20日／埼玉スタジアム2002）

【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図

サッカー日本代表は3月20日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）第7節でバーレーン代表と対戦。19時35分のキックオフに先立って先発メンバーが発表された。

ここまで5勝1分でグループCの首位を走る日本代表は、このバーレーン戦に勝利すれば8大会連続8回目のW杯出場が決定（引き分けでも他会場の結果次第で本大会行き決定）。3試合を残して予選突破となれば日本史上最速で、また開催国（アメリカ、メキシコ、カナダ）を除いて世界最速での2026大会出場権獲得にもなる。

この大一番に向けて森保一監督は、やはり現時点で可能な限りのベストメンバーを選択。システムはお馴染みの3−4−2−1で、怪我人続出の最終ラインは、9か月ぶりに代表復帰した伊藤洋輝が左CBに入る。また、久保建英と鎌田大地が争うと見られていたシャドーの1枠は、来日スケジュールなど日程的には不利だが前者が選ばれた。なお、招集メンバーは27人だが各試合の登録メンバーは23人のため、長友佑都など4人がベンチ外となった。

【スタメン】

▼GK

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

▼DF

瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）

板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF

堂安律（フライブルク／ドイツ）

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

守田英正（スポルティング／ポルトガル）

三笘薫（ブライトン／イングランド）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

南野拓実（モナコ／フランス）

▼FW

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

【ベンチメンバー】

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

谷晃生（FC町田ゼルビア）

菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）

高井幸大（川崎フロンターレ）

中山雄太（FC町田ゼルビア）

伊東純也（スタッド・ランス／フランス）

前田大然（セルティック／スコットランド）

旗手怜央（セルティック／スコットランド）

田中碧（リーズ／イングランド2部）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

町野修斗（キール／ドイツ）

【ベンチ外】

長友佑都（FC東京）

関根大輝（スタッド・ランス／フランス）

藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）

古橋亨梧（レンヌ／フランス）

（ABEMA de DAZN／サッカー日本代表）

