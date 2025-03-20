森保ジャパン、バーレーン戦のスタメン発表！ チケット完売の大一番、８大会連続８度目のW杯出場を決められるか
森保一監督が率いる日本代表は３月20日、北中米ワールドカップのアジア最終予選第７節でバーレーンと対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
21伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
MF/FW
５守田英正（スポルティング／ポルトガル）
６遠藤 航（リバプール／イングランド）
７三笘 薫（ブライトン／イングランド）
８南野拓実（モナコ／フランス）
９上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
10堂安 律（フライブルク／ドイツ）
20久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
控えメンバー）
GK
12大迫敬介
23谷 晃生
DF
２菅原由勢
３高井幸大
16中山雄太
MF/FW
11前田大然
13中村敬斗
14伊東純也
15鎌田大地
17田中 碧
18町野修斗
19旗手怜央
【画像】勝てばW杯出場が決定！バーレーン＆サウジとのW杯アジア最終予選ホーム２連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
日本はここまでの６試合を終え、５勝１分けの勝点16でグループCの首位を独走。２位のオーストラリアとは９ポイント差だ。このバーレーン戦に勝利すれば、他会場の結果に関係なく、８大会連続８度目のW杯出場が決まる。
チケットは完売。注目必至の大一番は埼玉スタジアム2002で開催。19時35分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
GK
１鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
21伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
MF/FW
５守田英正（スポルティング／ポルトガル）
６遠藤 航（リバプール／イングランド）
７三笘 薫（ブライトン／イングランド）
８南野拓実（モナコ／フランス）
９上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
10堂安 律（フライブルク／ドイツ）
20久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
GK
12大迫敬介
23谷 晃生
DF
２菅原由勢
３高井幸大
16中山雄太
MF/FW
11前田大然
13中村敬斗
14伊東純也
15鎌田大地
17田中 碧
18町野修斗
19旗手怜央
【画像】勝てばW杯出場が決定！バーレーン＆サウジとのW杯アジア最終予選ホーム２連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
日本はここまでの６試合を終え、５勝１分けの勝点16でグループCの首位を独走。２位のオーストラリアとは９ポイント差だ。このバーレーン戦に勝利すれば、他会場の結果に関係なく、８大会連続８度目のW杯出場が決まる。
チケットは完売。注目必至の大一番は埼玉スタジアム2002で開催。19時35分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部