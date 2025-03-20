¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¡Ä¡×ÏÃÂêÊ¨Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Þ¤µ¤«¤Îà°ÇÍî¤Áá»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÁï¤Á¤ã¤óÉÝ¤¤¡×¡Ö¤Ä¤à¤¸¥¢¥Ò¥ë¸ý¡×
¢¡¤Þ¤µ¤«¤Îà°ÇÍî¤Áá⁉¢¡
¡¡ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ötimelesz project¡×¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îà°ÇÍî¤Áá»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#°ÇÍî¤Á¤·¤¿ #¥½¥¦ #¥Æ¥é¡×¤È¤·¤Æ1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê¼êÁ°¡Ë¤È¾¾ÅçÁï¡Ê±ü¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤Ã¤¿Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ìÊ·°Ïµ¤¤À¤±¤Ç2¿Í¤È¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¤Ä¤à¤¸¥¢¥Ò¥ë¸ý¡×¡ÖÅ·¾å¿Í¤ÈÅ·»È¤¬°ÇÍî¤Á¡×¡ÖÁï¤Á¤ã¤óÉÝ¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£