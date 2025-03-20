¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÛÂç·òÆ®¤Î°í´ô¡¦ºäËÜÅ°´ÆÆÄ¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÏÀ¨¤¤¤È¤³¤í¡×¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡Ö²Æ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¤¡ª¡×
¡¡¡þÂè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè3Æü¡¡1²óÀï¡¡¡¡°í´ô2¡½7ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡Ê2025Ç¯3·î20Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡21À¤µªÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤Î°í´ô¡¦ºäËÜÅ°´ÆÆÄ¡Ê40¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÇ´¤Ã¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢Âç²ñ¶þ»Ø¤Î¹¥Åê¼ê¡¦ºå²¼Îú¤«¤é2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤«¤éÀ¨¤¤À¼±ç¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¹Ã»Ò±à¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ë¤À¤±¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2²ó°Ê¹ß¤Ï½ù¡¹¤Ë¶áµ¦²¦¼Ô¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ò¥Ã¥È3ËÜ¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¹¶·âÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡£Á´¹ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Î±þ±ç¤ÏÅç¤«¤é3000¿Í°Ê¾å¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±þ±ç¤Ç¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºäËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¹Ã»Ò±à¤Ï¡ËËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¾ì½ê¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Ä¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÅç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡µå¾ì¤òµî¤ë°í´ô¥Ê¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡Ö²Æ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡Á¡ª¡×¤È²¹¤«¤¤À¼±ç¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£