【レポート】TM NETWORK『MTV VMAJ』にて「Inspiration Award Japan」を受賞！「感慨深いです」

■「Inspiration Award Japan」は、現在の日本のミュージックシーンにおいて、多大な影響を与えた邦楽アーティストに贈られる特別賞

TM NETWORKが、3月19日に開催された『MTV VMAJ』にて、現在の日本のミュージックシーンにおいて、多大な影響を与えた邦楽アーティストに贈られる特別賞「Inspiration Award Japan」を受賞した。

TM NETWORKは楽曲やライブ演出のみならず1984年のデビュー当初からMV、ライブビデオ、CG、3D、ドキュメンタリー映像、アニメ、ゲーム、AIなどその時代のテクノロジーをいち早く取り入れた最新鋭の映像表現で多くの音楽ファンを魅了。その影響力は計り知れない。

『MTV VMAJ』のレッドカーペットショーに続き授賞式に登場した、宇都宮隆、小室哲哉、木根尚登は、それぞれ感謝を伝え、会場の歓声に応えた。

TM NETWORKは3月22日からライブ『YONMARU+01』をスタート。40周年を通過したその先を示すステージ、あらたなストーリーに注目だ。

PHOTO BY 田中聖太郎 ※メイン写真

番組情報

MTV Japan『MTV VMAJ』

03/30(日)20:30~24:00(初回放送)

※放送終了時間は変更になる可能性あり

リリース情報

2025.02.26 ON SALE

SINGLE「Carry on the Memories」

『MTV VMAJ』公式サイト

https://www.vmaj.jp/

『MTV VMAJ』番組ページ

https://www2.mtvjapan.com/music/programs/202503-102

TM NETWORK OFFICIAL SITE

https://fanksintelligence.com/