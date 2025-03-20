¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ËÜµòÃÏÅþÃå¡¡28Æü¤«¤é¸ø¼°ÀïºÆ³«
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º2»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ5²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¤ÏÄ¹»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ò½ª¤¨¤Æ¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡ÖLAÃå¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢¾¡¡£³«Ëë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÀèÈ¯¤Ç3²ó¤òÅê¤²1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï3Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤«¤é¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤Î3»î¹ç¤ÇºÆ³«¤¹¤ë¡£