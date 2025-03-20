¡Ö¥·¥ç¥à¥Ë¤Îº¢¤«¤é¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤¤!?¡×àËâÀ¤ÎOLáÌ¾±é¤«¤é27Ç¯¡Ä17ºÐÌ¼¤ÎÊì¡¡52ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¡×
¢¡¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¿§µ¤Éº¤¦¶á±Æ¢¡
¡¡1998Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ç¥à¥Ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)Ì¾±é¤«¤é27Ç¯¡Ä¡£Èþ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë52ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤È¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡¡ºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤ËÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤òÇ¼¤á¤¿1Ëç¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÝ¯°æ½ß»Ò(52)¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î»®¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡Ý¯°æ¤Î¶á±Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯Îð½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¡×¡Ö¥·¥ç¥à¥Ë¤Îº¢¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥·¥ç¥à¥Ë¤Îº¢¤è¤ê¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡¡Ö¥·¥ç¥à¥Ë¡×¤ÇÝ¯°æ¤ÏËâÀ¤ÎOL¡¢µÜ²¼²ÂÆàÌò¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£2003Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤·¡¢07Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£¸½ºß¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£