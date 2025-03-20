これからの予定【発言・イベント】
17:00 ラガルドECB総裁、議会証言
20:00 センテノ・ポルトガル中銀総裁、講演
20:00 ミュラー・エストニア中銀総裁、講演
21:00 英中銀金融政策委員会声明
レーンECBチーフエコノミスト、講演
クノット・オランダ中銀総裁、講演
22:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
21日
1:50 マックレム・カナダ中銀総裁、講演
東京市場は春分の日の祝日で休場
EU首脳会議（ブリュッセル、21日まで）
米主要企業決算
ナイキ、フェデックス、アクセンチュア、レナー
※予定は変更されることがあります。
20:00 センテノ・ポルトガル中銀総裁、講演
20:00 ミュラー・エストニア中銀総裁、講演
21:00 英中銀金融政策委員会声明
レーンECBチーフエコノミスト、講演
クノット・オランダ中銀総裁、講演
22:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
21日
1:50 マックレム・カナダ中銀総裁、講演
東京市場は春分の日の祝日で休場
EU首脳会議（ブリュッセル、21日まで）
米主要企業決算
ナイキ、フェデックス、アクセンチュア、レナー
※予定は変更されることがあります。