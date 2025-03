フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『秘密の間柄』を21日0時から全8話一挙独占配信する。『秘密の間柄』このドラマは、韓国をはじめ米国、日本を含む6カ国で話題を集め、累計1.7億PV数を達成した世界的に人気のKAKAO WEBTOONが原作。総合コンテンツスタジオ・PLAYLIST、カカオエンターテイメント、フジテレビの共同制作で実現した。

製作陣には、『少年飛行』『あなたの味』を執筆したチョン・スユン作家がクリエイターとして参加し、コンビを組んだイ・ユジン作家が初デビュー作として執筆を担当した。演出は『私の指先に君の温度が触れるとき』『ラブ・トラクター』など様々なBL作品でメガホンを握ったヤン・ギョンヒ監督が務める。過去に秘密を抱えた4人の男たちの複雑に絡み合う恋愛関係を描いたストーリーと、ボーイズグループ・WEiのメンバーで、ドラマ初主演に挑戦するダオン役のキム・ジュンソをはじめ、韓国の実力派若手俳優たちの演技にも注目だ。『秘密の間柄』は、2月27日から毎週2話ずつ全世界同時配信がスタート、FODで独占配信が開始され、アジアドラマランキングで4週連続1位(3月19日時点)を獲得した。韓国でも配信開始から4週連続1位(WATCHA)、アメリカでは公開直後新作ランキング1位(iQIYI)、タイ、香港、フランス、イタリア、オランダなど世界12カ国で2週連続1位(GagaOOLala)を記録。今回、本作の最終話配信に併せて、全8話を一挙独占配信する。コメントは、以下の通り。○■監督:ヤン・ギョンヒ「ダオン、ソンヒョン、スヒョン、ジェミン。魅力的な4人と出会えたことをとても嬉しく思っています。視聴者の皆様にとっても、そうであることを願っています」○■クリエイター:チョン・スユン「『秘密の間柄』は、すべて完璧だけど、唯一"愛"だけは不器用な4人の男たちの激情的なロマンスを描いた作品です。突き放しながらも強烈に惹かれ合う感情、その複雑で熱い瞬間を共にできたことを、心から幸せに思います」○■脚本:イ・ユジン「私たちは皆、愛に不器用で、傷つけあったり、傷つけられたりしますが、その瞬間だけは誰もが本気だと思います。そういう気持ちで、それぞれ自分の方法で愛を求めた4人を通して、本当の愛とは何かを伝えたかったのです。『秘密の間柄』に参加できて幸せでした」○■ダオン役:キム・ジュンソ「撮影が始まったのは昨年の冬です。とても寒かったですが、作品に対する熱い情熱で頑張りました。その気持ちが『秘密の間柄』を見てくださる方々にもちゃんと伝われば嬉しいです。ダオンを演じることができてとても幸せでした。これからもよろしくお願いします!」○■ソンヒョン役:チャ・ソンヒョン「ワクワクと緊張の中でスタートした『秘密の間柄』が、いつの間にか最終話を迎えました。初めて撮影現場に立ったときの震えがまだ鮮明ですが、共演者の皆さん、監督、スタッフの方々の温かい応援と指導のおかげで一歩ずつ成長することができました。不十分な自分を信じて、励ましてくださったすべての方々に心から感謝しています。ソンヒョンを演じて沢山のことを学び、貴重な経験をすることができて幸せでした。ありがとうございました!」○■スヒョン役:チャ・ジョンウ「撮影前は、とても不安で、どう演じればいいのかプレッシャーと心配が多かったです。でも、撮影中は、監督、スタッフの方々、そして共演者3人のお兄さんたちが気にかけてくれたり、演技のアドバイスをしてくださったのでとても幸せな撮影現場でした。『秘密の間柄』これからもよろしくね!」○■ジェミン役:キム・ホヨン「"ジェミン"というキャラクターと出会い、彼を演じることができてとても幸せな日々でした。良い作品を作ってくださった監督、共演者のみなさん、スタッフの皆さんに感謝しています。そして、『秘密の間柄』に沢山の愛と応援を送ってくださる視聴者の皆さん、本当にありがとうございます」○ストーリー名門大学出身で、誰が見ても品のある外見、優れた頭脳を持つダオン。華やかな様子とは裏腹に、現実は借金だらけの両親と、幼い弟妹を支える苦しい人生を送っている。"貧しい"環境というレッテルを剥がすため、日々死にものぐるいで奮闘している。お互いを嫌っていたダオンと同じ部署の同僚・ソンヒョンは、あることをきっかけに社内恋愛禁止という社風の中、一線を越えそうな危うい態度でダオンに急接近する。また、ダオンに10年以上片思いをしている高校の先輩・ジェミンは、ダオンを傍に置いておきたい気持ちとは裏腹に、彼をいつも不安にさせる存在。さらに、韓国に戻ってきたジェミンの元恋人・スヒョンがダオンに執着し始める。それぞれの秘密を口実に、ダオンを自分のものにしようとする3人。"恋愛は同じ目線の人間同士でするものだ"と、自らを諭すダオン。そんなダオンと秘密の関係を清算し、本当の愛を手にするのは誰だろうか。(C)FUJI TELEVISION, PLAYLIST, KAKAO ENTERTAINMENT All Rights Reserved.