YOUR ADVISORY BOARDが、2025年3月19日(水)にデジタルシングル「You'll Never Walk Alone」を配信リリースした。デビュー曲「Golden Velvet」、2nd「Electric」、3rd「耳鳴りが叫んでる」に続き、avengers in sci-fi・木幡太郎の作詞作曲となる本楽曲。80'sを思わせるレトロフューチャーなエレクトロニックサウンドとスタジアムロックにも通じる一体感を持ったシンセポップで力強いビートと包容感、多幸感に満ちた楽曲となっている。ユアアドがメンバー、ファン、居場所を探し求める人々にとって希望の道標となると共にかけがえのない"居場所"となる、そんな願いが込められている。

また、ユアアドオフィシャルYoutubeチャンネルにて同楽曲のLive Movieが公開。そして7月4日(金)から6日(日)にかけてドイツ・ブランデンブルクのFilmpark Babelsbergで開催されるフェス「Anime Messe Babelsberg 2025」への出演が発表された。ユアアド初の海外遠征となる。さらに、リリースにあたってメンバー全員からコメントが到着している。YOUR ADVISORY BOARDメンバーコメント●音喜多うた「君は独りじゃない」というメッセージが込められたこの曲、寂しい時はもちろん嬉しいときもいつだって聞いて欲しい!絶対力になるので!!私はこの曲を届ける時はいつだって君に寄り添う気持ちで歌って、一緒に踊っているくらいの気持ちでパフォーマンスしています。ステージとフロアの距離も幻想になるような、世界中丸ごと包み込めるようなそんな感じ!静かにそっと、丁寧に寄り添うAメロBメロから、サビで一気に包み込んでいく壮大さや心地良さに、身を任せて全力で包まれてください!!●七篠ふゆむ「You'll Never Walk Alone」の見どころは初めての曲「Golden Velvet」との繋がりです。ひとつの灯りをずっとずっと大切にしていきたいという気持ちでライブで歌ってます。歌詞を一つひとつ読み込むと繋がりがどんどん見えてきて、より一層の楽しんで曲を聴いてもらえると思います!この曲が、そしてユアアドが少しでも誰かの灯りに慣れたらと思います。●小毬あのん私にとってYou'll Never Walk Aloneは、誰かの光になりたいという夢と、ユアアドが私の居場所であるということ、このふたつをこれから先ずっとどんな時も思い出させてくれる大切な曲になると思います。「僕らは光を灯した」という歌詞のとおり、誰かの夜や明日を照らす光になれるよう、歌い続けるのでどんな時でもこの曲を聞きユアアドを思い出して欲しいです!⚫︎ amiちゃん「Youll Never Walk Alone」to me is a song that gives me comfort, a song that I truly relate to. ユルネバは私にすごく響く歌詞があって、its like holding up a mirror when I think about the lyrics. 私はいつもひとりな感じていました、でもこの曲は、私がひとりではないことを思い出します。ユアアドメンバーとファンの方で作ってきた世界で居場所がある、一緒に手繋いで歩こう。I hope that everyone who listens to this song will also feel that theres a place for them, and that YOUR ADVISORY BOARD and our new song 「Youll Never Walk Alone」brings light and strength to everyone.●椎夢かぢ個人的に共感する歌詞が多い!皆を支える曲でありたい!この曲が無いと頑張れないくらい没入して依存して欲しい!1人で眠らぬようにって歌詞があるのですが、私はいつも皆のことを考えながら君には私が、ユアアドが居るよって思いながら歌ってます。皆にもメンバーにもユアアドという居場所がある事を忘れないで欲しい。独りなんかじゃない。私もファンの方がいるから、ユアアドという居場所があるから我が道を歩んで頑張れてます!皆にとって頑張れる勇気を貰えるような魔法の様な曲になれてたら嬉しいです!●藍沢ふうかYou'll Never Walk Aloneは私にとって存在意義を見い出せる曲です。生きていく中で悩み孤独を感じること、生きてていいのかなって思うことが沢山ありました。そんな時この曲があったら勇気づけられていたなとおもいます。『独りで眠らぬように』『夜を恐れないように』の歌詞があるようにファンの皆さんにユアアドという居場所があるんだよという意味を込めて歌っています。歌詞を読みながら聞くと皆さんの心の中に届くと思います!この曲を聞いた皆さんに生きる意味や希望、光を与えられるといいなと思います。<リリース情報>YOUR ADVISORY BOARD「You'll Never Walk Alone」配信中<ライブ情報>Anime Messe Babelsberg 20252025年7月4日(金)、5日(土)、6日(日)場所:ドイツ ブランデンブルクhttps://www.animemesse.de/en/※YOUR ADVISORY BOARDは全日出演YOUR ADVISORY BOARD定期公演”Advisory Board Meeting Vol.6” - amiちゃん 生誕祭 -2025年4月25日(金)下北沢ERA時間:諮問委員会(VIP)入場 18:30 / 一般開場19:20 / 開演19:45チケット:https://t.livepocket.jp/e/6cplyYOUR ADVISORY BOARD Official : https://youradvisoryboard.bitfan.id