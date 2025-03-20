à¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹áÂç¸æ½ê½÷Í¥¡ÖAge is just a number¡ª¡×¥ÉÇ÷ÎÏÃåÊª¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡Ö»Õ¾¢¡¢À¸³¶¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¡×
¢¡ÃåÊª¤Ç¤â¹ë²Ú°¼à¥¤ÊàèßÅÄ¥¹¥¿¥¤¥ëá¢¡
¡¡½÷Í¥¤ÎèßÅÄµ×»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎèßÅÄ¤Ï¥É¥ì¥¹É÷¤Î¹õ¤¤ÃåÊª¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¶âÈ±¤Ë¹õ¤¤±©º¬¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢±¦¼ê¤Ç¾£¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Æ¡¢º¸¼ê¤Ë¤ÏÀÄÎÐ¿§¤Î¥¥é¥¥é¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤Ê¤¤¤ÇÎ©¤Á¡£
¡¡¡ÖÃË¤â½÷¤âAge is just a number¡ªHappy Anniversary¡ªKEITAMARUYAMA30TH¡ª´Ý⼭·ÉÂÀ60TH¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î´Ý»³·ÉÂÀ¤ÎàÂç½Ë²ì±ãá¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡ªÁÇÅ¨¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ËÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¿è¤Ê¤ª¾¤¤·Êª¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤â»Â¿·¡ª¡×¡Ö¤ªÃåÊª¤¬ºÇ¹â¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖåºÎï♡Èþ¿Í♡ºÇ¹â¤Ç¤¹♡¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»Õ¾¢¡¢À¸³¶¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖèßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨♡¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤ÈàèßÅÄ¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ËÆ´¤ì¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£