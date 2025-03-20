¹±¾¾Í´Î¤¡¢WEST.¼ç±é±Ç²è¤Ë½Ð±é¡¡¾®ÂíË¾¤ÎÍÄÆëÀ÷Ìò
¹±¾¾Í´Î¤
WEST.¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢5·î2ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£-¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÒÀ¥¥µ¥¯¥éÌò¤Ë¹±¾¾Í´Î¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿WEST.¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÙÜÈø¤ò¾þ¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤ÎÉñÂæ¡ÖWEST. 10th Anniversary Âçºå¾¾ÃÝºÂ¸ø±é¡×¤ÎÀé°¬³Ú¤Ç¡¢WEST.7¿ÍÁ´°÷¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÀèÆü¤ÎÆÃÊó¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¼çÂê²Î²ò¶Ø¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿5·î2ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¤Î¡ÖÎ¢¼Ò°÷¡£-¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡×¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë»£±Æ¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ò»Ï¤á¡¢¿ÀÆàÀî¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶Ì¡¢°ñ¾ë¤Ê¤É¤ÎÅìµþ¶á¹Ù¡¢¹¹¤ËÂçºå¤È¥í¥±¤ò½Å¤Í¡¢2·îÃæ½Ü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£´°À®¤Ï4·îÃæ½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·à¾ìÈÇ¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡ÁLOVE or DEAD¡Á¡×¡Ö¶Ë¼çÉ×Æ» ¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¡×¡ÖG¥á¥ó¡×¤ÎÎÜÅìÅì°ìÏº ´ÆÆÄ¡£±Ç²è¼çÂê²Î¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ëºî»ìºî¶Ê¡¢¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿WEST.¤Î¡Ö¥¦¥§¥Ã¥µ¥¤¥½¥¦¥ë!¡×¤Ë·èÄê¡£
ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÒÀ¥¥µ¥¯¥éÌò¤Ë¡¢ ÇÐÍ¥¡¦¹±¾¾Í´Î¤¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ ÄÌ¾ï¤Î¶ÈÌ³¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤òÈëÌ©Î¢¤Ë½èÍý¤ò¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¡¢ ÄÌ¾Î¡ÖÎ¢¼Ò°÷¡×¤¬¡¢Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß·úÀß¤Î¤¿¤á¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤Î´ÇÈÄÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£½Å²¬Âçµ£±é¤¸¤ëÍÛ°ìÏº¤È¾®ÂíË¾±é¤¸¤ë¥Þ¥³¥È¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢ »°¿Í¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯Îø°¦ÌÏÍÍ¤â...¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¡ÖÎ¢¼Ò°÷¡×¤ÎÌÌ¡¹¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«?!
¡ÖG¥á¥ó ¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÎÜÅìºîÉÊ»²²Ã¤Î¹±¾¾¤¬Á´ÊÔ´ØÀ¾ÊÛ¤Ç ´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡Ú¹±¾¾Í´Î¤¥³¥á¥ó¥È/ÊÒÀ¥¥µ¥¯¥éÌò¡ÛÊÒÀ¥¥µ¥¯¥éÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¯¥é¤ÏÀ¾Ì±¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤Î´ÇÈÄÌ¼¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æ²¿¤ÎÎ¢¤â¤Ê¤¤ÎÉ¤¤»Ò¤Ç¤¹! ÉñÂæ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ä¡Á´ØÀ¾ÊÛ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í!! ¥¢¥É¥ê¥Ö¤â´ØÀ¾ÊÛ¤À¤È¼«Í³ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿ÎÜÅì´ÆÆÄ¤ä¡¢¼ç±é¤ÎWEST.¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤ë¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ ¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸ø³«¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!