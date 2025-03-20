¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡ÈÂçÀ¼±ç¡É¡Ö¤á¤Á¤ã¿Í¤ª¤ë¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡¡J1½éÄ©Àï¥¯¥é¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËµÓ¸÷
²¬»³¤ÏËÌ¶å½£¤È¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1²óÀï¤ÇÂÐÀï
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï3·î20Æü¡¢J¥ê¡¼¥°¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1²óÀï¤Ç¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¸å²¡¤·¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿²¬»³¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÍè¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¿Í¤ª¤ë¡×¤ÈÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨J1½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¬»³¡£¥ê¡¼¥°Àï2¾¡2Ê¬¤±2ÇÔ¤Î9°Ì¤È¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£191¥»¥ó¥Á91¥¥í¤È¶¯¿Ù¤ÊÆùÂÎ¤ò»ý¤ÄFW¥ë¥«¥ª¡¢´Ú¹ñ1Éô±¶»³¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¹¾ºäÇ¤¤Ê¤É´üÂÔ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂ·¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¬»³¤¬¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1²óÀï¤ÇÄ©¤à¤Î¤ÏJ3½êÂ°¤ÎËÌ¶å½£¡£º£¥·¡¼¥º¥ó3¾¡1ÇÔ¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¡Ö¥ß¥¯¥Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àËÌ¶å½£¡×¤Ç²¬»³¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê¸½ÃÏ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î²¬»³¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤¦Áª¼ê¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨¡©¤³¤ó¤Ê¤ËÍè¤ë¤Î¤«¡×¡Ö²¬»³¥µ¥ÝÂ¿¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¿Í¤ª¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈSNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£Âç»ö¤Ê½éÀï¤Ç¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë