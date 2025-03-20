»³¸ý¤â¤¨¡Ö¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡×¿Íµ¤¥¢¥Ê¤È¤Î¡È¥é¥ó¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¡ÖÏÃ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨¡Ê47¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡Ö¿ùºêÈþ¹á¤Á¤ã¤ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¡Øº£¤Í¸å¤í¤Î¿¢Êª¤ÈÍÛ¤Î¸÷¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡¡Èþ¹á¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»³èÆ°±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ùºêÈþ¹á¤â¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÁÌ¤ë¤È¡¢¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿»³¸ý¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤È¡¢ÀèÆü¥é¥ó¥Á¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ªµ×¤·¤Ö¤ê²á¤®¤ÆÏÃ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡ª³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤ª¿©»ö¤Ï¡¢¤È¤è¤¿¿¿ÈÁ¤µ¤ó¤Î¤ªÅ¹¤Ë2²óÌÜ¤ÎÍèË¬¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤ªÎÁÍý¤¿¤Á¡¡¿©´ï¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡Á¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£