20日に福井県立音楽堂で始まった第48回全日本アンサンブルコンテスト（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は高校の部と大学の部の演奏が終わり、高校13団体、大学7団体が金賞に輝いた。

【写真】楽器の対話「表現深めた」高校の部、全校レビュー

大会は中学生の部、職場・一般の部へと続き、当日申し込みも可能なライブ配信がある。詳細は吹奏楽プラス（https://t.asahi.com/brassd）で。

高校、大学の結果は次の通り。（同じ賞の並びは演奏順）

◇高校の部

【金賞】東海大高輪台（木管八重奏、東京）、八王子（打楽器八重奏、東京）、鹿児島情報（金管八重奏、鹿児島）、尼崎双星（打楽器八重奏、兵庫）、幕張総合（金管八重奏、千葉）、皇学館（木管八重奏、三重）、春日部共栄（金管八重奏、埼玉）、坂出（打楽器四重奏、香川）、佐賀学園（打楽器六重奏、佐賀）、旭川明成（木管八重奏、北海道）、安城学園（打楽器六重奏、愛知）、淳心学院中・高（打楽器八重奏、兵庫）、岡山学芸館（クラリネット四重奏、岡山）

【銀賞】富山南（サクソフォン四重奏、富山）、伊奈学園総合（金管八重奏、埼玉）、聖ウルスラ学院英智（サクソフォン八重奏、宮城）、遠軽（金管八重奏、北海道）、明桜（打楽器五重奏、秋田）、高松一（打楽器八重奏、香川）、就実（金管八重奏、岡山）

【銅賞】

常総学院（クラリネット六重奏、茨城）、高岡商（クラリネット五重奏、富山）

◇大学の部

【金賞】龍谷（サクソフォン四重奏、京都）、四国（打楽器六重奏、徳島）、福岡工業（管打八重奏、福岡）、東海（木管八重奏、東京）、福井工業（クラリネット四重奏、福井）、広島（木管八重奏、広島）、文教（金管八重奏、埼玉）

【銀賞】

愛知教育（サクソフォン五重奏、愛知）、神奈川（金管五重奏、神奈川）

【銅賞】北海道教育大函館校(金管八重奏、北海道)、福島（サクソフォン八重奏、福島）