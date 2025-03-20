琉球vs福岡 スタメン発表
[3.20 ルヴァン杯1回戦](タピスタ)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
副審:堀越雅弘、眞鍋久大
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 50 川島康暉
DF 15 荒木遼太
DF 14 鈴木順也
DF 28 津覇実樹
DF 26 吉本武
MF 17 永長鷹虎
MF 24 佐藤祐太
MF 13 岩本翔
MF 20 永井颯太
MF 47 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 39 庵原篤人
控え
GK 33 小澤章人
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
MF 10 富所悠
MF 18 平松昇
MF 7 茂木駿佑
FW 19 佐藤未勇
FW 23 曽田一騎
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 47 橋本悠
DF 37 田代雅也
DF 5 上島拓巳
DF 29 前嶋洋太
MF 6 重見柾斗
MF 15 秋野央樹
MF 25 北島祐二
MF 14 名古新太郎
MF 18 岩崎悠人
FW 17 ウェリントン
控え
GK 31 村上昌謙
DF 3 奈良竜樹
DF 4 井上聖也
DF 77 志知孝明
MF 11 見木友哉
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
金明輝
※14:00開始
主審:福島孝一郎
副審:堀越雅弘、眞鍋久大
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 50 川島康暉
DF 15 荒木遼太
DF 14 鈴木順也
DF 28 津覇実樹
DF 26 吉本武
MF 17 永長鷹虎
MF 24 佐藤祐太
MF 13 岩本翔
MF 20 永井颯太
MF 47 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 39 庵原篤人
控え
GK 33 小澤章人
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
MF 18 平松昇
MF 7 茂木駿佑
FW 19 佐藤未勇
FW 23 曽田一騎
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 47 橋本悠
DF 37 田代雅也
DF 5 上島拓巳
DF 29 前嶋洋太
MF 6 重見柾斗
MF 15 秋野央樹
MF 25 北島祐二
MF 14 名古新太郎
MF 18 岩崎悠人
FW 17 ウェリントン
控え
GK 31 村上昌謙
DF 3 奈良竜樹
DF 4 井上聖也
DF 77 志知孝明
MF 11 見木友哉
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
金明輝