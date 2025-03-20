金沢vs湘南 スタメン発表
[3.20 ルヴァン杯1回戦](石川西部)
※14:00開始
主審:ハリソン・ブレア
副審:聳城巧、竹長泰彦
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 5 櫻井風我
DF 16 毛利駿也
DF 39 庄司朋乃也
DF 55 平智広
DF 29 宮崎海冬
MF 14 石原崇兆
MF 26 村田迅
MF 17 加藤大樹
MF 41 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
控え
GK 60 久保賢也
DF 20 長倉颯
DF 25 小島雅也
DF 4 松本大輔
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 23 四宮悠成
MF 33 沖崎颯
FW 30 大谷駿斗
FW 9 土信田悠生
監督
伊藤彰
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 22 大岩一貴
DF 5 鈴木淳之介
DF 33 高橋直也
DF 32 松村晟怜
DF 3 畑大雅
MF 50 藤井智也
MF 7 小野瀬康介
MF 14 茨田陽生
FW 10 鈴木章斗
FW 11 ルキアン
控え
GK 31 真田幸太
DF 47 キム・ミンテ
DF 8 大野和成
MF 15 奥野耕平
MF 37 鈴木雄斗
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 29 渡邊啓吾
監督
山口智
※14:00開始
主審:ハリソン・ブレア
副審:聳城巧、竹長泰彦
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 5 櫻井風我
DF 16 毛利駿也
DF 39 庄司朋乃也
DF 55 平智広
DF 29 宮崎海冬
MF 14 石原崇兆
MF 26 村田迅
MF 17 加藤大樹
MF 41 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
控え
GK 60 久保賢也
DF 20 長倉颯
DF 25 小島雅也
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 23 四宮悠成
MF 33 沖崎颯
FW 30 大谷駿斗
FW 9 土信田悠生
監督
伊藤彰
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 22 大岩一貴
DF 5 鈴木淳之介
DF 33 高橋直也
DF 32 松村晟怜
DF 3 畑大雅
MF 50 藤井智也
MF 7 小野瀬康介
MF 14 茨田陽生
FW 10 鈴木章斗
FW 11 ルキアン
控え
GK 31 真田幸太
DF 47 キム・ミンテ
DF 8 大野和成
MF 15 奥野耕平
MF 37 鈴木雄斗
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 29 渡邊啓吾
監督
山口智