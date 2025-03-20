長野vs東京V スタメン発表
[3.20 ルヴァン杯1回戦](長野U)
※14:00開始
主審:エリオット・ベル
副審:岩崎創一、松本康之
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 24 砂森和也
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 13 小西陽向
MF 17 忽那喬司
FW 14 三田尚希
FW 18 浮田健誠
FW 9 藤森亮志
控え
GK 1 田尻健
DF 16 石井光輝
DF 3 冨田康平
MF 15 樋口叶
MF 19 伊藤恵亮
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
MF 8 近藤貴司
FW 11 進昂平
監督
藤本主税
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 6 宮原和也
DF 4 林尚輝
DF 3 谷口栄斗
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 8 齋藤功佑
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
FW 10 木村勇大
FW 11 山見大登
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 15 鈴木海音
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 20 食野壮磨
MF 22 翁長聖
MF 28 山本丈偉
MF 30 川村楽人
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩
※14:00開始
主審:エリオット・ベル
副審:岩崎創一、松本康之
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 24 砂森和也
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 13 小西陽向
MF 17 忽那喬司
FW 14 三田尚希
FW 18 浮田健誠
FW 9 藤森亮志
控え
GK 1 田尻健
DF 16 石井光輝
DF 3 冨田康平
MF 15 樋口叶
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
MF 8 近藤貴司
FW 11 進昂平
監督
藤本主税
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 6 宮原和也
DF 4 林尚輝
DF 3 谷口栄斗
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 8 齋藤功佑
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
FW 10 木村勇大
FW 11 山見大登
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 15 鈴木海音
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 20 食野壮磨
MF 22 翁長聖
MF 28 山本丈偉
MF 30 川村楽人
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩