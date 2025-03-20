鳥取vs京都 スタメン発表
[3.20 ルヴァン杯1回戦](Axis)
※14:00開始
主審:池内明彦
副審:西橋勲、若宮健治
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 55 大嶋春樹
DF 17 松本太一
DF 21 河村匠
MF 20 常安澪
MF 2 藤田一途
MF 13 清水祐輔
MF 11 東條敦輝
FW 15 東出壮太
FW 23 ダッジィ
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 38 東根輝季
DF 8 田中恵太
MF 28 金世明
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[京都サンガF.C.]
先発
GK 21 圍謙太朗
DF 2 福田心之助
DF 15 永田倖大
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 48 中野瑠馬
FW 77 ムリロ・コスタ
FW 93 長沢駿
控え
GK 26 太田岳志
DF 5 アピアタウィア久
MF 10 福岡慎平
MF 17 安齋悠人
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
MF 8 米本拓司
FW 14 原大智
FW 9 ラファエル・エリアス
監督
チョウ・キジェ
※14:00開始
主審:池内明彦
副審:西橋勲、若宮健治
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 55 大嶋春樹
DF 17 松本太一
DF 21 河村匠
MF 20 常安澪
MF 2 藤田一途
MF 13 清水祐輔
MF 11 東條敦輝
FW 15 東出壮太
FW 23 ダッジィ
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 38 東根輝季
DF 8 田中恵太
MF 28 金世明
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[京都サンガF.C.]
先発
GK 21 圍謙太朗
DF 2 福田心之助
DF 15 永田倖大
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 48 中野瑠馬
FW 77 ムリロ・コスタ
FW 93 長沢駿
控え
GK 26 太田岳志
DF 5 アピアタウィア久
MF 10 福岡慎平
MF 17 安齋悠人
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
MF 8 米本拓司
FW 14 原大智
FW 9 ラファエル・エリアス
監督
チョウ・キジェ