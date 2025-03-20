[3.20 ルヴァン杯1回戦](Axis)

※14:00開始

主審:池内明彦

副審:西橋勲、若宮健治

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 3 永野修都

DF 55 大嶋春樹

DF 17 松本太一

DF 21 河村匠

MF 20 常安澪

MF 2 藤田一途

MF 13 清水祐輔

MF 11 東條敦輝

FW 15 東出壮太

FW 23 ダッジィ

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 38 東根輝季

DF 8 田中恵太

MF 28 金世明

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

FW 18 半田航也

監督

林健太郎

[京都サンガF.C.]

先発

GK 21 圍謙太朗

DF 2 福田心之助

DF 15 永田倖大

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 7 川崎颯太

MF 16 武田将平

MF 48 中野瑠馬

FW 77 ムリロ・コスタ

FW 93 長沢駿

控え

GK 26 太田岳志

DF 5 アピアタウィア久

MF 10 福岡慎平

MF 17 安齋悠人

MF 39 平戸太貴

MF 44 佐藤響

MF 8 米本拓司

FW 14 原大智

FW 9 ラファエル・エリアス

監督

チョウ・キジェ