[3.20 ルヴァン杯1回戦](ピカスタ)

※14:00開始

主審:清水勇人

副審:田中利幸、池田一洋

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 1 今村勇介

DF 18 宮市剛

DF 3 井林章

DF 55 藤井葉大

MF 33 河上将平

MF 96 吉田陣平

MF 4 竹村俊二

MF 24 上野輝人

FW 13 前川大河

FW 10 川西翔太

FW 11 エドゥアルド

控え

GK 32 松原快晟

DF 2 内田瑞己

DF 29 田尾佳祐

DF 99 附木雄也

MF 14 石倉潤征

MF 15 岩本和希

MF 17 牧山晃政

FW 20 ドゥンガ

FW 90 後藤優介

監督

米山篤志

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 3 進藤亮佑

DF 6 登里享平

DF 16 奥田勇斗

DF 44 畠中槙之輔

MF 10 田中駿汰

MF 13 中島元彦

MF 55 ヴィトール・ブエノ

FW 9 ラファエル・ハットン

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

FW 77 ルーカス・フェルナンデス

控え

GK 1 福井光輝

DF 14 舩木翔

DF 33 西尾隆矢

MF 17 阪田澪哉

MF 5 喜田陽

MF 7 上門知樹

MF 8 香川真司

FW 24 ジャルンサック・ウォンコーン

FW 38 北野颯太

監督

アーサー・パパス