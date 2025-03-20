讃岐vsC大阪 スタメン発表
[3.20 ルヴァン杯1回戦](ピカスタ)
※14:00開始
主審:清水勇人
副審:田中利幸、池田一洋
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 18 宮市剛
DF 3 井林章
DF 55 藤井葉大
MF 33 河上将平
MF 96 吉田陣平
MF 4 竹村俊二
MF 24 上野輝人
FW 13 前川大河
FW 10 川西翔太
FW 11 エドゥアルド
控え
GK 32 松原快晟
DF 2 内田瑞己
DF 29 田尾佳祐
DF 99 附木雄也
MF 14 石倉潤征
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
FW 20 ドゥンガ
FW 90 後藤優介
監督
米山篤志
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 55 ヴィトール・ブエノ
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 1 福井光輝
DF 14 舩木翔
DF 33 西尾隆矢
MF 17 阪田澪哉
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
FW 24 ジャルンサック・ウォンコーン
FW 38 北野颯太
監督
アーサー・パパス
※14:00開始
主審:清水勇人
副審:田中利幸、池田一洋
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 18 宮市剛
DF 3 井林章
DF 55 藤井葉大
MF 33 河上将平
MF 96 吉田陣平
MF 4 竹村俊二
MF 24 上野輝人
FW 13 前川大河
FW 10 川西翔太
FW 11 エドゥアルド
控え
GK 32 松原快晟
DF 2 内田瑞己
DF 29 田尾佳祐
DF 99 附木雄也
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
FW 20 ドゥンガ
FW 90 後藤優介
監督
米山篤志
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 55 ヴィトール・ブエノ
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 1 福井光輝
DF 14 舩木翔
DF 33 西尾隆矢
MF 17 阪田澪哉
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
FW 24 ジャルンサック・ウォンコーン
FW 38 北野颯太
監督
アーサー・パパス