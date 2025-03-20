奈良vsFC東京 スタメン発表
[3.20 ルヴァン杯1回戦](ロートF)
※14:00開始
主審:今村義朗
副審:浜本祐介、中澤涼
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 33 佐藤大翔
DF 13 都並優太
MF 23 岡田優希
MF 14 中島賢星
MF 8 堀内颯人
MF 25 神垣陸
MF 7 田村亮介
FW 9 酒井達磨
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 3 澤田雄大
DF 6 中山雅斗
MF 10 山本宗太朗
MF 17 田村翔太
MF 20 國武勇斗
MF 41 森田凜
MF 70 川谷凪
FW 11 百田真登
監督
中田一三
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 7 安斎颯馬
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 10 東慶悟
MF 35 塚川孝輝
MF 37 小泉慶
MF 99 白井康介
FW 16 佐藤恵允
FW 33 俵積田晃太
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 27 常盤亨太
MF 36 西堂久俊
MF 53 北原槙
FW 11 小柏剛
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
※14:00開始
主審:今村義朗
副審:浜本祐介、中澤涼
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 33 佐藤大翔
DF 13 都並優太
MF 23 岡田優希
MF 14 中島賢星
MF 8 堀内颯人
MF 25 神垣陸
MF 7 田村亮介
FW 9 酒井達磨
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 3 澤田雄大
DF 6 中山雅斗
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 41 森田凜
MF 70 川谷凪
FW 11 百田真登
監督
中田一三
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 7 安斎颯馬
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 10 東慶悟
MF 35 塚川孝輝
MF 37 小泉慶
MF 99 白井康介
FW 16 佐藤恵允
FW 33 俵積田晃太
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 27 常盤亨太
MF 36 西堂久俊
MF 53 北原槙
FW 11 小柏剛
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵